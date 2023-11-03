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Женщины в Днепре могут получить финансовую помощь от международного фонда: что для этого нужно

Сегодня 17:36
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В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что пострадавшие в результате войны женщины могут получить финансовую помощь от международного женского фонда.

Новости Днепра про Женщины в Днепре могут получить финансовую помощь от международного фонда: что для этого нужно

Как принять участие в программе и получить помощь узнавали журналисты dnepr.info.

Кто может подать заявление

Подать заявление на начисление денежной помощи могут те жительницы Днепра и Украины жилье которых было повреждено или уничтожено из-за военных действий оккупантов, если их мужья, дети или родители сейчас воюют на фронте либо пропали или погибли на территории активных боевых действий.

Какие документы нужны

Чтобы подать заявку нужно заполнить анкету, где указать обстоятельства в которых оказалась женщина в результате российской агрессии. Сделать это можно на сайте организации, есть примеры, как заполнять заявку. После этого нужно будет предоставить данные паспорта, ИНН-карточки и тех, которые попросит предъявить Фонд. После проверки, в случае принятия Фондом решения о предоставлении благотворительной помощи с женщиной свяжутся и оформят все необходимые документы – от договора о предоставлении помощи до платежной карточки, которой она сможет рассчитываться для приобретения определенного перечня товаров. С карточки невозможно будет снять средства и тратить деньги можно будет только на товары, которые предусмотрены перечнем.

 

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