Женщины-агенты работают в тылу врага и даже делают для этого пластические операции, – интервью главы СБУ

Об этом Василий Малюк рассказал в интервью телеканалу «1+1».
Очень много патриотически настроенных людей, которые могут, умеют и выполняют патриотические задачи. Особенно, кстати, я хотел бы отметить женскую составляющую в существующем агентурном аппарате. Это просто высший пилотаж, настоящие амазонки контрразведывательной деятельности. Уверен, что после нашей победы некоторые сюжеты могут быть экранизированы в кинофильмах и блокбастерах. Ибо это работа в тылу врага, связанная с активными контрразведывательными мерами. Им при жизни памятники нужно ставить, – сказал он.
Малюк также отметил, что некоторые из них уже прошли через пластическую хирургию, изменение анкетных данных.
В дальнейшем они продолжают выполнять задачи. Я очень им благодарен, — сказал глава СБУ.
Читайте также:
Автор:
Ближайшие два-три месяца войны могут стать решающими в войне россии…
Компания Илона Маска SpaceX снизила цену на технологию спутникового интернета…
Усатые защитники!
Dziękuję bardzo.
Вечная память!
Сегодня в Днепре на улице Титова из одного из магазинов мужчина украл меховую жилетку.
Согласно расчетам Национального научного центра «Институт аграрной экономики» цена новогоднего стола для украинцев в этом году выросла почти на 44% по сравнению с предыдущим 2021 и теперь составляет 2665 грн. Эта сумма практически равна прожиточному минимуму в Украине в 2684…
В Днепропетровской области вернулись к стабилизационным отключениям.
17 декабря пропагандистские Telegram-каналы начали распространять видео, на котором парень танцует перед мозаикой со свастикой в центре Днепра.
Второй день жители Днепра сообщают о пробках на выезде из города на левом берегу. В Днепроводоканале объяснили, что произошло.
Ближайшие два-три месяца войны могут стать решающими в войне россии против Украины.
Бочки с водой, которые установили на случай блекаута, спрятают в школах.
Недавно в Покровском районе Кривого Рога чуть не утонул ребенок.
В Кривом Роге показали дно шахтной пропасти, которая похожа на декорации к апокалиптическому фильму.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!