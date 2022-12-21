Женщины-агенты работают в тылу врага и даже делают для этого пластические операции, – интервью главы СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк похвалил украинское подполье, которое помогает украинской спецслужбе в контрразведывательной деятельности. Особо глава СБУ отметил женщин-агенток.

Об этом Василий Малюк рассказал в интервью телеканалу «1+1».

Очень много патриотически настроенных людей, которые могут, умеют и выполняют патриотические задачи. Особенно, кстати, я хотел бы отметить женскую составляющую в существующем агентурном аппарате. Это просто высший пилотаж, настоящие амазонки контрразведывательной деятельности. Уверен, что после нашей победы некоторые сюжеты могут быть экранизированы в кинофильмах и блокбастерах. Ибо это работа в тылу врага, связанная с активными контрразведывательными мерами. Им при жизни памятники нужно ставить, – сказал он.