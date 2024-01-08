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Женщину, которую больше года ждала дочь в Днепре, освободили из российского плена

Сегодня 19:42
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Стало известно о возвращении домой Виты Ганныч, дочь которой неоднократно пикетировала в Днепре.

Новости Днепра про Женщину, которую больше года ждала дочь в Днепре, освободили из российского плена

Хорошую новость сообщили в Facebook-сообществе «Файне місто Днепр».

Вита Ганныч оказалась в российском плену после того, как соседи сдали женщину оккупантам. Она проживала во Владимировке Волновахского района Донецкой области. Эти территории оказались под оккупацией незадолго после начала активных боевых действий.

Хотя Вита гражданская, но она отличалась проукраинской позицией, поэтому россияне похитили ее из собственного дома и посадили в СИЗО на «перевоспитание». С 9 апреля 2022 года женщина отбывала вымышленный срок в Оленовской колонии.

Несмотря на то, что у Виты серьезное заболевание — киста мозга, необходимого лечения она не получала. Без лекарств у женщины были приступы эпилепсии.

Больше года женщина провела в плену. Во время наибольшего обмена 3 января ее фамилию нашли в списках освободженных.

Дочь Алина все это время сражалась за маму и выходила на митинги в Днепре вместе с другими родственниками пленных. История Виты звучала в новостях не раз. Именно поэтому, увидев имя женщины в списках уволенных, о хорошей новости сообщили в соцсетях.

Однако, как выяснилось позже, женщину из плена освободили еще в мае 2023 года. Как рассказала Вита журналистам, об этом она узнала, когда в СИЗО готовили концерт ко Дню Победы. Сначала женщина вернулась домой под Волноваху, но потом дочь забрала ее к себе.

Вита проходит необходимые обследования, потому что за год без лечения состояние женщины ухудшилось.

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Новости Днепра про Женщину, которую больше года ждала дочь в Днепре, освободили из российского пленаУкраїнська Новости Днепра про Женщину, которую больше года ждала дочь в Днепре, освободили из российского пленаРусский

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