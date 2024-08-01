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  • «Женщине сегодня исполнилось 72 года»: в Никополе из-за артобстрела погибли мама с дочерью

«Женщине сегодня исполнилось 72 года»: в Никополе из-за артобстрела погибли мама с дочерью

Сегодня 11:53
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В Никополе в Днепропетровской области погибли две женщины.

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В Никополе из-за масштабного артобстрела города погибли две женщины – мама и дочь, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

Одной было 40 лет. Другой сегодня исполнилось 72.

Это трагические последствия артобстрела россиян. Они попали по городу десятком снарядов, — комментирует событие Лысак.

Также в результате атаки пострадал 46-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно.

Изуродованные многоэтажки. В одной из них загорелся балкон. Повреждены частные дома, пожарная часть, колледж, школа, автобусы. Информацию о разрушениях еще уточняют.

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