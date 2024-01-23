Женщина погибла в одном из скверов: подробности ракетной атаки на Павлоград

Сегодня утром россияне массированно атаковали Украину ракетами.

Мощные взрывы прогремели в Павлограде. К сожалению, погибла 43-летняя женщина – в момент атаки она находилась в одном из скверов города. Также известно о пострадавшем мужчине, ему медики оказывают всю необходимую помощь.

В городе в результате атаки повреждены инфраструктура, две школы и 8 многоэтажек.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, в Павлоградском районе наши защитники сбили вражескую ракету. Обломки повредили частные дома и солнечные панели.

Вся информация еще уточняется.

Отметим, всего для массированного удара по Украине враг использовал 41 средство воздушного нападения. Большинство ракет тех типов, которые атакуют по баллистической траектории:

4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400;

15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

8 ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3;

12 баллистических ракет «Искандер-М»;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Об этом сообщил Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

В результате боевой работы наши защитники уничтожили:

15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 баллистических ракет «Искандер-М»;

1 управляемую авиационную ракету Х-59.

Важно, что не все вражеские ракеты, атаковавшие по баллистической траектории, достигли своих целей, – добавил Валерий Залужный.

О последствиях массированной атаки по Украине читайте ТУТ!

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