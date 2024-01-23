Женщина погибла в одном из скверов: подробности ракетной атаки на Павлоград

Мощные взрывы прогремели в Павлограде. К сожалению, погибла 43-летняя женщина – в момент атаки она находилась в одном из скверов города. Также известно о пострадавшем мужчине, ему медики оказывают всю необходимую помощь.
В городе в результате атаки повреждены инфраструктура, две школы и 8 многоэтажек.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
По его словам, в Павлоградском районе наши защитники сбили вражескую ракету. Обломки повредили частные дома и солнечные панели.
Вся информация еще уточняется.
Отметим, всего для массированного удара по Украине враг использовал 41 средство воздушного нападения. Большинство ракет тех типов, которые атакуют по баллистической траектории:
Об этом сообщил Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины.
В результате боевой работы наши защитники уничтожили:
Важно, что не все вражеские ракеты, атаковавшие по баллистической траектории, достигли своих целей, – добавил Валерий Залужный.
О последствиях массированной атаки по Украине читайте ТУТ!
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