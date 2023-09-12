Женщин-медиков, которые не станут на военный учет с 1 октября, будут наказывать: какая сумма штрафа

Это касается украинок, у которых есть соответствующий диплом или сейчас работают в медицинской сфере. Если на учет не стать — нарушительницу ждет штраф.
Женщинам, имеющим медицинское или фармацевтическое образование, если им уже исполнилось 18 и менее 60 лет. То есть врачи, медсестры, акушерки, стоматологи, фармацевты. Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы.
За уклонение от взятия на учет будет назначен штраф от 850 и 1700 гривен.
Следует заметить, что это не мобилизация. На фронт пока никого не отправляют. Учет требуется для обобщения данных о резерве специалистов медицинской сферы.
Стать добровольно на военный учет могут украинки, получившие специальности, родственные военно-учетным.
Чтобы стать на военный учет, женщины-медики должны прийти в ТЦК со следующими документами:
Затем нужно пройти медкомиссию. Здесь стандартный набор врачей – хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог, гинеколог.
Если у вас есть дети или вы беременны — нужно идти в ТЦК. Беременные женщины признаются непригодными для службы независимо от срока.
Отсрочку получают матери, если воспитывают детей самостоятельно, троих и более несовершеннолетних детей или воспитывают ребенка с инвалидностью, а также если мужчина уже служит в ВСУ.
Ограничения на выезд из страны будут касаться только мобилизованных в армию женщин.
Народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ранее заявил, что военнообязанным женщинам будет ограничен выезд за границу. Однако официально в ГНСУ говорят, что пока такого правила нет.
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