Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Женщин-медиков, которые не станут на военный учет с 1 октября, будут наказывать: какая сумма штрафа

Женщин-медиков, которые не станут на военный учет с 1 октября, будут наказывать: какая сумма штрафа

Сегодня 15:00
просмотров

С 1 октября женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на военный учет.

Новости Днепра про Женщин-медиков, которые не станут на военный учет с 1 октября, будут наказывать: какая сумма штрафа

Это касается украинок, у которых есть соответствующий диплом или сейчас работают в медицинской сфере. Если на учет не стать — нарушительницу ждет штраф.

Кому из женщин нужно будет пойти в ТЦК

Женщинам, имеющим медицинское или фармацевтическое образование, если им уже исполнилось 18 и менее 60 лет. То есть врачи, медсестры, акушерки, стоматологи, фармацевты. Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы.

За уклонение от взятия на учет будет назначен штраф от 850 и 1700 гривен.

Следует заметить, что это не мобилизация. На фронт пока никого не отправляют. Учет требуется для обобщения данных о резерве специалистов медицинской сферы.

Стать добровольно на военный учет могут украинки, получившие специальности, родственные военно-учетным.

Какие документы нужны

Чтобы стать на военный учет, женщины-медики должны прийти в ТЦК со следующими документами:

  • заявление о взятии на учет;
  • паспорт или ID-карта;
  • идентификационный номер;
  • документ о получении специальности/профессии;
  • справка по работе с указанием специальности, по которой женщина работает;
  • свидетельство о рождении детей/документе об опеке;
  • свидетельство о браке;
  • фотографии 3х4.

Затем нужно пройти медкомиссию. Здесь стандартный набор врачей – хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог, гинеколог.

Кто имеет право на отсрочку

Если у вас есть дети или вы беременны — нужно идти в ТЦК. Беременные женщины признаются непригодными для службы независимо от срока.

Отсрочку получают матери, если воспитывают детей самостоятельно, троих и более несовершеннолетних детей или воспитывают ребенка с инвалидностью, а также если мужчина уже служит в ВСУ.

Будут ли пускать женщин за границу после взятия на военный учет

Ограничения на выезд из страны будут касаться только мобилизованных в армию женщин.

Народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ранее заявил, что военнообязанным женщинам будет ограничен выезд за границу. Однако официально в ГНСУ говорят, что пока такого правила нет.

Читайте также:

Новости Днепра про Женщин-медиков, которые не станут на военный учет с 1 октября, будут наказывать: какая сумма штрафаУкраїнська Новости Днепра про Женщин-медиков, которые не станут на военный учет с 1 октября, будут наказывать: какая сумма штрафаРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Последние новости

В каких случаях у пенсионеров Днепра могут списывать часть пенсии
В каких случаях у пенсионеров Днепра могут списывать часть пенсии

Пенсионеры в Днепре могут лишиться части своих пенсий. Причина может быть в нарушении закона пенсионером, а также штрафах или алиментов. Всю пенсию не заберут, но могут отчислять не более 50% от ее суммы.

Сегодня 17:12
1
просмотров
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: стало известно, в каком состоянии находится 10-летний мальчик
Смертельное ДТП на Днепропетровщине: стало известно, в каком состоянии находится 10-летний мальчик

В понедельник, 11 сентября, в селе Капуловка Никопольского района произошла смертельная авария.

Сегодня 16:46
3
просмотров
Убийцу еще не нашли: появилось вероятное видео нападения на 16-летнюю девушку в Пятихатках
Убийцу еще не нашли: появилось вероятное видео нападения на 16-летнюю девушку в Пятихатках

Появилось вероятное видео нападения на 16-летнюю Лизу из Пятихаток, которую убили и изнасиловали.

Сегодня 16:13
4
просмотров
В Кривом Роге ребенок травмировался на инклюзивной площадке: что известно
В Кривом Роге ребенок травмировался на инклюзивной площадке: что известно

Досадный инцидент произошел на инклюзивной детской площадке в Саксаганском парке.

Сегодня 15:45
4
просмотров
Водопад «Поріг ревучий» в Днепре отмечает юбилей: ТОП-5 интересных фактов
Водопад «Поріг ревучий» в Днепре отмечает юбилей: ТОП-5 интересных фактов

Вот уже 10 лет жителей города радует водопад «Поріг ревучий». Это был подарок горожанам на один из Дней города. На его фоне фотографируются, делают селфи и просто любуются. Каждое лето водопад радует жителей города своей красотой.

Сегодня 15:05
2
просмотров
Кривой Рог планируют засадить экзотическими растениями
Кривой Рог планируют засадить экзотическими растениями

Кривой Рог собираются озеленить.

Сегодня 13:57
3
просмотров
На Днепропетровщине без вести пропал 77-летний дедушка: дезориентирован и страдает потерей памяти
На Днепропетровщине без вести пропал 77-летний дедушка: дезориентирован и страдает потерей памяти

Нужна ваша помощь!

Сегодня 13:45
3
просмотров
В Днепр впервые с начала войны приехал посол Израиля: какова цель визита
В Днепр впервые с начала войны приехал посол Израиля: какова цель визита

В Днепре побывал посол Израиля.

Сегодня 13:08
6
просмотров
ДМЗ помог укрепить оборону Днепра и создать лучший в городе центр для переселенцев
ДМЗ помог укрепить оборону Днепра и создать лучший в городе центр для переселенцев

Хорошие новости!

Сегодня 12:58
6
просмотров
Где в Днепре находился один из старейших храмов и что сейчас на его месте
Где в Днепре находился один из старейших храмов и что сейчас на его месте

Одна из первых церквей в Днепре появилась в 1798 году. Она была деревянная и находилась на краю города. Построена была на территории фабрики для ее сотрудников, много лет была заброшена. Позже на ее месте появился каменный храм, который некоторое время…

Сегодня 12:44
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх