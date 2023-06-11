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Желтый уровень опасности: в Днепре резко испортится погода

Сегодня 12:22
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На Днепр сунет гроза.

Новости Днепра про Желтый уровень опасности: в Днепре резко испортится погода

Как сообщили в Укргидрометцентре, 11 июня на всей территории Украины пройдут грозы.

11 июня в Украине грозы, порывы ветра 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской и Житомирской областях дождь, днем в южных областях в отдельных районах град. Объявлен уровень опасности, — говорится в предупреждении от Укргидрометцентра.

Новости Днепра про Желтый уровень опасности: в Днепре резко испортится погода

Не обойдется непогода и Днепр. 11 июня будет достаточно тепло, а вот ночью температура воздуха резко упадет. До +10 градусов тепла. По словам синоптиков, в Днепропетровской области ожидается гроза, а иногда даже град. Над некоторыми районами города уже нависли темные тучи и сеет небольшой дождь.

Погода может резко испортиться, поэтому лучше не планировать никаких активностей под открытым небом. Если гроза застала вас дома, то лучше закрыть окна и двери, а если вы живете в частном доме – выключить электроприборы. Владельцам авто не стоит оставлять свой транспорт под подозрительными деревьями, которые могут свалиться во время непогоды.

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Новости Днепра про Желтый уровень опасности: в Днепре резко испортится погодаУкраїнська Новости Днепра про Желтый уровень опасности: в Днепре резко испортится погодаРусский

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