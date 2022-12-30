Желтые человечки: в Днепре на Победе начали раскрашивать бетонные укрытия (ФОТО)

Несколько месяцев назад в Днепре начали устанавливать бетонные защитные постройки на остановках. Ими могут воспользоваться днепряне во время воздушной тревоги.
На одном из укрытий, которое находится на жилом массиве Победа появилась желтая фигура бегущего человечка.
Напомним, ранее в Днепре на стенах уличных укрытий появился стрит-арт. А местные власти пообещали, что укрытия раскрасят, чтобы они были узнаваемы.
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