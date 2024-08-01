Жара уничтожила часть урожая: сколько зерновых уже собрали на Днепропетровщине

Днепропетровщина — в лидерах по уборке зерновых, сообщает глава облсовета Николай Лукашук.
Несмотря на то, что аномальная жара и отсутствие осадков оказали негативное влияние на урожайность в этом году, область будет с урожаем.
На конец июля наши аграрии собрали урожай с 544,2 га полей и уже успели намолотить 2034,37 тыс. тонн зернобобовых. Среди них:
Напомним, аномальная жара привела к частичному уничтожению урожая на Днепропетровщине.
Читайте также:
Автор:
Переселенцы, которые эвакуировались на Днепропетровщину, могут получить 2,6 тысячи долларов.
В этом году Медовый или Первый Спас в Украине будут…
В Днепропетровской области исчезает Макортовское водохранилище.
В Павлограде на Днепропетровщине ищут 51-летнего мужчину.
Переселенцы, которые эвакуировались на Днепропетровщину, могут получить 2,6 тысячи долларов.
В этом году Медовый или Первый Спас в Украине будут отмечать не 14 августа, как обычно, а 1 августа. Перенос даты произошел из-за перехода церкви на новоюлианский календарь. Многие даты церковных праздников в нем смещены на 13 дней.
В Днепропетровской области исчезает Макортовское водохранилище.
В Павлограде на Днепропетровщине ищут 51-летнего мужчину.
Сегодня, 1 августа, начался прием заявлений на магистратуру.
Дзюдоистка Елизавета Литвиненко из Днепропетровщины прошла в 1/4 финала Олимпийских игр 2024 года.
У Покрові в одному з ліцеїв збудують підземні класи на 900 осіб.
В Днепре спасают бойца, получившего тяжелые ранения под Покровском.
В Никополе в Днепропетровской области погибли две женщины.
В Днепре идет масштабная реконструкция улицы Калиновой.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!