Жара уничтожила часть урожая: сколько зерновых уже собрали на Днепропетровщине

Днепропетровщина среди лидеров сбора зерновых.

Днепропетровщина — в лидерах по уборке зерновых, сообщает глава облсовета Николай Лукашук.

Несмотря на то, что аномальная жара и отсутствие осадков оказали негативное влияние на урожайность в этом году, область будет с урожаем.

На конец июля наши аграрии собрали урожай с 544,2 га полей и уже успели намолотить 2034,37 тыс. тонн зернобобовых. Среди них:

пшеницы – 1650,17 тыс. тонн

ячменя – 350,62 тыс. тонн

гороха – 26,12 тыс. тонн.

Напомним, аномальная жара привела к частичному уничтожению урожая на Днепропетровщине.

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