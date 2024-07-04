Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Жара до +41 накроет Украину: какая погода будет в Днепре

Сегодня 12:00
просмотров

Наступного тижня Україну накриє аномальна спека.

Новости Днепра про Жара до +41 накроет Украину: какая погода будет в Днепре

Согласно данным, указанным на портале Tropical Tidbits, на следующей неделе, с 8 июля, в Украине температура воздуха будет доходить отметки 41°С. Ранее мы писали, что этим летом Украина будет одной из самых жарких стран в Европе.

В частности, самые высокие показатели синоптики прогнозируют на 8, 10 и 12 июля.

Кроме того, в этот же период в стране ожидаются магнитные бури.

Новости Днепра про Жара до +41 накроет Украину: какая погода будет в Днепре

Какая погода будет в Днепре?

В регионе на следующей неделе синоптики прогнозируют от +35 до 39°С.

8 июля максимальный показатель температуры воздуха может дойти до +36°С, 9 июля — 37°С, 10 июля ожидается понижение температуры до 23°С.

По поводу магнитных бурь говорить еще рано, данные могут быстро изменяться. Однако сегодня в Днепре MeteoAgent зафиксировал высокую метеоактивность: К-индекс достиг 9, когда нормальный показатель метеорологической активности составляет до 4. Ранее мы писали, что делать метеозависимым при повышении метеоактивности.

Как избежать теплового и солнечного удара?

Тепловой удар – это перегрев тела, который может возникнуть даже вследствие длительных физических нагрузок во время жары, а солнечный – при длительном пребывании под солнечными лучами без защиты.

Обратите внимание, что оба удара могут привести к негативным последствиям, не исключая угрозу смерти.

Важно придерживаться следующих рекомендаций предоставленных Госпродпотребслужбой:

  • Избегать пребывания на улице в жаркие часы (с 11:00 до 16:00) или прятаться от прямых солнечных лучей.
  • Пить много жидкости, ограничить потребление кофе и напитков, содержащих кофеин.
  • Не употреблять алкоголь.
  • Охлаждать кожу (однако не забывайте о запрете купания в открытых водоемах).
  • Соблюдать сбалансированное питание, не переедать и не создавать дополнительную нагрузку на организм.
  • Ограничить спортивную активность.
  • Никогда не оставлять детей и домашних животных в автомобиле.

Напомним, 2 июля в Днепре зафиксировали исторический температурный максимум – температура воздуха на термометрах пересекла отметку 38°С. А вчера, 3 июля, в городе показатель температуры воздуха пришел к отметке 38,4 °С, что также перекрыло исторический максимум температуры воздуха. Кроме того, из-за жары в Днепре объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Читайте также:

Новости Днепра про Жара до +41 накроет Украину: какая погода будет в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Жара до +41 накроет Украину: какая погода будет в ДнепреРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Испуганные и потерянные: в Днепре из-за вражеской атаки 3 июля массово сбежали животные
    Новости Днепра
    Сегодня 13:00
    Испуганные и потерянные: в Днепре из-за вражеской атаки 3 июля массово сбежали животные

    В Днепре после атак врага пострадало и скрылось большое количество…

    В Днепре возобновил работу ТРК, поврежденный из-за ракетной атаки 3 июля
    Новости Днепра
    Сегодня 12:48
    В Днепре возобновил работу ТРК, поврежденный из-за ракетной атаки 3 июля

    В Днепре уже работает ТРК "Аполло", потерпевший разрушения вчера, 3…

    В центре Днепра заметили неконтролируемо «выплевывающий» чеки паркомат (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:44
    В центре Днепра заметили неконтролируемо «выплевывающий» чеки паркомат (ВИДЕО)

    Паркомат в центре Днепра неконтролируемо печатал чеки.

    Вышка в 30 метров высотой: уникальные фото исчезнувшего аттракциона в парке Глобы в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 12:38
    Вышка в 30 метров высотой: уникальные фото исчезнувшего аттракциона в парке Глобы в Днепре

    После Второй мировой войны в Днепре все массово реконструировалось и…

    Последние новости

    Испуганные и потерянные: в Днепре из-за вражеской атаки 3 июля массово сбежали животные
    Испуганные и потерянные: в Днепре из-за вражеской атаки 3 июля массово сбежали животные

    В Днепре после атак врага пострадало и скрылось большое количество домашних животных.

    Сегодня 13:00
    1
    просмотров
    В Днепре возобновил работу ТРК, поврежденный из-за ракетной атаки 3 июля
    В Днепре возобновил работу ТРК, поврежденный из-за ракетной атаки 3 июля

    В Днепре уже работает ТРК "Аполло", потерпевший разрушения вчера, 3 июля, из-за ракетной атаки.

    Сегодня 12:48
    2
    просмотров
    В центре Днепра заметили неконтролируемо «выплевывающий» чеки паркомат (ВИДЕО)
    В центре Днепра заметили неконтролируемо «выплевывающий» чеки паркомат (ВИДЕО)

    Паркомат в центре Днепра неконтролируемо печатал чеки.

    Сегодня 12:44
    просмотров
    Вышка в 30 метров высотой: уникальные фото исчезнувшего аттракциона в парке Глобы в Днепре
    Вышка в 30 метров высотой: уникальные фото исчезнувшего аттракциона в парке Глобы в Днепре

    После Второй мировой войны в Днепре все массово реконструировалось и восстанавливалось. Парк Глобы не стал исключением. Во время боев за город он сильно пострадал. Первое, что сделали в парке – восстановили детскую железную дорогу, а потом начали восстановление и установку…

    Сегодня 12:38
    0
    просмотров
    Врачи рассказали, как чувствуют себя пострадавшие в результате обстрела Днепра 3 июля
    Врачи рассказали, как чувствуют себя пострадавшие в результате обстрела Днепра 3 июля

    В Днепре в больницах находятся 8 пострадавших в результате ракетных обстрелов 3 июля.

    Сегодня 12:04
    1
    просмотров
    На пропавшем кладбище немецкой колонии на Днепропетровщине нашли фрагмент надгробной плиты
    На пропавшем кладбище немецкой колонии на Днепропетровщине нашли фрагмент надгробной плиты

    Блогер из Днепра нашел фрагмент надгробной плиты на пропавшем кладбище немецкой колонии Йозефсталь, которая находилась на территории Днепропетровской области.

    Сегодня 11:30
    2
    просмотров
    В Днепре снова перекрыт исторический максимум температуры воздуха
    В Днепре снова перекрыт исторический максимум температуры воздуха

    В Днепре снова зафиксировали новый температурный рекорд.

    Сегодня 11:10
    2
    просмотров
    Атака по Никополю 4 июля: количество пострадавших увеличилось
    Атака по Никополю 4 июля: количество пострадавших увеличилось

    От вражеского удара по Никопольщине пострадало уже семь человек.

    Сегодня 11:01
    1
    просмотров
    Притворялись женихом и невестой: СБУ задержали агентов сети фсб, работавшей на Днепропетровщине
    Притворялись женихом и невестой: СБУ задержали агентов сети фсб, работавшей на Днепропетровщине

    Разоблачили агентов сети фсб, которая действовала в Днепропетровской и Одесской областях.

    Сегодня 10:37
    2
    просмотров
    2,38 млрд грн потратят на дороги в Украине: сколько выделят Днепропетровской области
    2,38 млрд грн потратят на дороги в Украине: сколько выделят Днепропетровской области

    Днепропетровщине выделят средства на ремонт важных для обороны дорог.

    Сегодня 10:31
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх