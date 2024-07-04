Жара до +41 накроет Украину: какая погода будет в Днепре

Наступного тижня Україну накриє аномальна спека.

Согласно данным, указанным на портале Tropical Tidbits, на следующей неделе, с 8 июля, в Украине температура воздуха будет доходить отметки 41°С. Ранее мы писали, что этим летом Украина будет одной из самых жарких стран в Европе.

В частности, самые высокие показатели синоптики прогнозируют на 8, 10 и 12 июля.

Кроме того, в этот же период в стране ожидаются магнитные бури.

Какая погода будет в Днепре?

В регионе на следующей неделе синоптики прогнозируют от +35 до 39°С.

8 июля максимальный показатель температуры воздуха может дойти до +36°С, 9 июля — 37°С, 10 июля ожидается понижение температуры до 23°С.

По поводу магнитных бурь говорить еще рано, данные могут быстро изменяться. Однако сегодня в Днепре MeteoAgent зафиксировал высокую метеоактивность: К-индекс достиг 9, когда нормальный показатель метеорологической активности составляет до 4. Ранее мы писали, что делать метеозависимым при повышении метеоактивности.

Как избежать теплового и солнечного удара?

Тепловой удар – это перегрев тела, который может возникнуть даже вследствие длительных физических нагрузок во время жары, а солнечный – при длительном пребывании под солнечными лучами без защиты.

Обратите внимание, что оба удара могут привести к негативным последствиям, не исключая угрозу смерти.

Важно придерживаться следующих рекомендаций предоставленных Госпродпотребслужбой:

Избегать пребывания на улице в жаркие часы (с 11:00 до 16:00) или прятаться от прямых солнечных лучей.

Пить много жидкости, ограничить потребление кофе и напитков, содержащих кофеин.

Не употреблять алкоголь.

Охлаждать кожу (однако не забывайте о запрете купания в открытых водоемах).

Соблюдать сбалансированное питание, не переедать и не создавать дополнительную нагрузку на организм.

Ограничить спортивную активность.

Никогда не оставлять детей и домашних животных в автомобиле.

Напомним, 2 июля в Днепре зафиксировали исторический температурный максимум – температура воздуха на термометрах пересекла отметку 38°С. А вчера, 3 июля, в городе показатель температуры воздуха пришел к отметке 38,4 °С, что также перекрыло исторический максимум температуры воздуха. Кроме того, из-за жары в Днепре объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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