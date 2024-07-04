Жара до +41 накроет Украину: какая погода будет в Днепре

Согласно данным, указанным на портале Tropical Tidbits, на следующей неделе, с 8 июля, в Украине температура воздуха будет доходить отметки 41°С. Ранее мы писали, что этим летом Украина будет одной из самых жарких стран в Европе.
В частности, самые высокие показатели синоптики прогнозируют на 8, 10 и 12 июля.
Кроме того, в этот же период в стране ожидаются магнитные бури.
В регионе на следующей неделе синоптики прогнозируют от +35 до 39°С.
8 июля максимальный показатель температуры воздуха может дойти до +36°С, 9 июля — 37°С, 10 июля ожидается понижение температуры до 23°С.
По поводу магнитных бурь говорить еще рано, данные могут быстро изменяться. Однако сегодня в Днепре MeteoAgent зафиксировал высокую метеоактивность: К-индекс достиг 9, когда нормальный показатель метеорологической активности составляет до 4. Ранее мы писали, что делать метеозависимым при повышении метеоактивности.
Тепловой удар – это перегрев тела, который может возникнуть даже вследствие длительных физических нагрузок во время жары, а солнечный – при длительном пребывании под солнечными лучами без защиты.
Обратите внимание, что оба удара могут привести к негативным последствиям, не исключая угрозу смерти.
Важно придерживаться следующих рекомендаций предоставленных Госпродпотребслужбой:
Напомним, 2 июля в Днепре зафиксировали исторический температурный максимум – температура воздуха на термометрах пересекла отметку 38°С. А вчера, 3 июля, в городе показатель температуры воздуха пришел к отметке 38,4 °С, что также перекрыло исторический максимум температуры воздуха. Кроме того, из-за жары в Днепре объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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