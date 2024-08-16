Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Жалобы на загрязненный воздух в Днепре: металлургический завод приступил к экологической модернизации

Жалобы на загрязненный воздух в Днепре: металлургический завод приступил к экологической модернизации

Сегодня 07:42
просмотров

В Днепре приступили к работе по экологической модернизации металлургического завода.

Новости Днепра про Жалобы на загрязненный воздух в Днепре: металлургический завод приступил к экологической модернизации

В Днепре на одном из металлургических заводов начали работы по экологической модернизации во избежание попадания газа в атмосферу.

Об этом сообщили на портале горсовета.

В настоящее время производится герметизация камеры коксования методом керамической наплавки, что снизит уровень техногенной нагрузки на окружающую среду.

Работы начались после многочисленных жалоб горожан на смог в воздухе, из-за которого тяжело дышать. Напомним, на них отреагировали в Государственной экологической инспекции Приднепровского округа, отметив, что был отправлен запрос на предприятие насчет аварийныз случаев и предоставление объяснений по увеличению выбросов.

Департамент экологической политики будет в дальнейшем проводить инструментально-лабораторные исследования состояния атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне металлургического завода. Это будет делаться после процедуры необходимых прозрачных закупок, предусмотренных законом Украины, — отмечается в публикации горсовета.

По словам PR-директора предприятия, Максима Минюшкина, метод керамической наплавки используется на многих предприятиях по всему миру.

На нашем предприятии эта разработка уже употребляется несколько лет. В 2024-м было загерметизировано около 30 камер, мы рассчитываем довести это показное до 50-60 до конца года. Важно понимать, что керамическая наплавка обладает свойством изнашиваться, поэтому эта работа продолжается постоянно и, конечно, будет продолжаться, – рассказал Максим Минюшкин.

Напомним, ранее жители города сообщали о смраде и отмечали, что в некоторых районах местные вынуждены сидеть дома с закрытыми окнами. Во дворе стоял густой смог, из-за которого было тяжело дышать.

Читайте также:

Новости Днепра про Жалобы на загрязненный воздух в Днепре: металлургический завод приступил к экологической модернизацииУкраїнська Новости Днепра про Жалобы на загрязненный воздух в Днепре: металлургический завод приступил к экологической модернизацииРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине снова прогремит взрыв: где и когда
    Новости Днепра
    Сегодня 08:09
    На Днепропетровщине снова прогремит взрыв: где и когда

    Жителей Кривого Рога призывают не беспокоиться.

    Погода на 16 августа: в Днепре будет ясно и солнечно
    Новости Днепра
    Сегодня 06:15
    Погода на 16 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

    Хорошего дня, друзья!

    Полная отмена графиков отключений для громад Днепропетровщины: как будут определять у кого свет будет всегда
    Новости Днепра
    Вчера 21:32
    Полная отмена графиков отключений для громад Днепропетровщины: как будут определять у кого свет будет всегда

    В облсовете разъяснили, кому в Днепропетровской области во время последующих…

    В Днепре на левом берегу собрались огромные очереди в бюветы с водой (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 20:49
    В Днепре на левом берегу собрались огромные очереди в бюветы с водой (ФОТО)

    В бюветы на левом берегу собрались огромные очереди.

    Последние новости

    На Днепропетровщине снова прогремит взрыв: где и когда
    На Днепропетровщине снова прогремит взрыв: где и когда

    Жителей Кривого Рога призывают не беспокоиться.

    Сегодня 08:09
    1
    просмотров
    В Кривом Роге бродила по улице 7-летняя девочка со своим годовалым братом
    В Кривом Роге бродила по улице 7-летняя девочка со своим годовалым братом

    В Кривом Роге заметили малолетних детей, которые ходили по улице без родителей.

    Сегодня 07:01
    3
    просмотров
    Погода на 16 августа: в Днепре будет ясно и солнечно
    Погода на 16 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Билеты на поезда, которые едут через Днепр, могут подорожать
    Билеты на поезда, которые едут через Днепр, могут подорожать

    Стоимость ж/д билетов может возрасти.

    Вчера 21:58
    2
    просмотров
    Полная отмена графиков отключений для громад Днепропетровщины: как будут определять у кого свет будет всегда
    Полная отмена графиков отключений для громад Днепропетровщины: как будут определять у кого свет будет всегда

    В облсовете разъяснили, кому в Днепропетровской области во время последующих отключений не будут выключать свет.

    Вчера 21:32
    1
    просмотров
    В Днепре на левом берегу собрались огромные очереди в бюветы с водой (ФОТО)
    В Днепре на левом берегу собрались огромные очереди в бюветы с водой (ФОТО)

    В бюветы на левом берегу собрались огромные очереди.

    Вчера 20:49
    3
    просмотров
    Ушла из жизни медицинская директор одной из больниц Днепра
    Ушла из жизни медицинская директор одной из больниц Днепра

    Ушла из жизни медицинская директор больницы имени Руднева Марина Чекан.

    Вчера 19:57
    1
    просмотров
    В Днепре пьяный водитель повредил три припаркованных авто
    В Днепре пьяный водитель повредил три припаркованных авто

    В Днепре пьяный водитель повредил три автомобиля, когда выезжал с парковочной площадки.

    Вчера 19:18
    3
    просмотров
    В Днепре разоблачили военнослужащего, требовавшего взятку у сослуживца
    В Днепре разоблачили военнослужащего, требовавшего взятку у сослуживца

    В Днепре задержан военнослужащий, требовавший взятку у сослуживца.

    Вчера 18:30
    1
    просмотров
    Сегодня тут известный супермаркет: где в Днепре 100 лет назад была самая популярная типография
    Сегодня тут известный супермаркет: где в Днепре 100 лет назад была самая популярная типография

    В центре Днепра сохранилось большое количество старинных зданий. Многие из них были реконструированы и сегодня в них находятся современные магазины.

    Вчера 17:58
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх