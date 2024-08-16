Жалобы на загрязненный воздух в Днепре: металлургический завод приступил к экологической модернизации

В Днепре приступили к работе по экологической модернизации металлургического завода.

В Днепре на одном из металлургических заводов начали работы по экологической модернизации во избежание попадания газа в атмосферу.

Об этом сообщили на портале горсовета.

В настоящее время производится герметизация камеры коксования методом керамической наплавки, что снизит уровень техногенной нагрузки на окружающую среду.

Работы начались после многочисленных жалоб горожан на смог в воздухе, из-за которого тяжело дышать. Напомним, на них отреагировали в Государственной экологической инспекции Приднепровского округа, отметив, что был отправлен запрос на предприятие насчет аварийныз случаев и предоставление объяснений по увеличению выбросов.

Департамент экологической политики будет в дальнейшем проводить инструментально-лабораторные исследования состояния атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне металлургического завода. Это будет делаться после процедуры необходимых прозрачных закупок, предусмотренных законом Украины, — отмечается в публикации горсовета.

По словам PR-директора предприятия, Максима Минюшкина, метод керамической наплавки используется на многих предприятиях по всему миру.

На нашем предприятии эта разработка уже употребляется несколько лет. В 2024-м было загерметизировано около 30 камер, мы рассчитываем довести это показное до 50-60 до конца года. Важно понимать, что керамическая наплавка обладает свойством изнашиваться, поэтому эта работа продолжается постоянно и, конечно, будет продолжаться, – рассказал Максим Минюшкин.

Напомним, ранее жители города сообщали о смраде и отмечали, что в некоторых районах местные вынуждены сидеть дома с закрытыми окнами. Во дворе стоял густой смог, из-за которого было тяжело дышать.

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