«Жабзилла» размером с футбольный мяч: в тропическом лесу Австралии нашли гигантскую камышовую лягушку

Специалисты сначала подумали, что это подделка из-за огромных размеров и веса создания. Об этом пишет BBC.
Нашли гигантскую лягушку в австралийском тропическом лесу. Исследователи говорят, что она выглядела как футбольный мяч, но с ногами. Специалисты национального парка в штате Квинсленд прозвали ее «Toadzilla» (Toad – камышовая лягушка или жаба).
Отмечается, что сейчас мировой рекорд Гиннеса для лягушки 2,5 кг и установила его домашняя лягушка из Швеции в 1991 году.
После того, как лягушку нашли и взвесили, ей провели эвтаназию, являющуюся стандартной процедурой, ведь лягушки считаются в Австралии вредителями. Ее тело передали в музей.
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