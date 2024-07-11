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Землю накрыла 9-балльная магнитная буря: какие показатели в Днепре

Сегодня 10:33
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Будут ли ощущать магнитную бурю в Днепре?

Новости Днепра про Землю накрыла 9-балльная магнитная буря: какие показатели в Днепре

Согласно данным, указанным на портале Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в период с 8 июля по 3 августа 2024 года геомагнитная активность будет колебаться от нестабильных показателей до активных.

В отличие от прошедшей магнитной бури, продолжавшейся несколько дней в конце июня, на этот раз показатели значительно выше.

Особо высокие показатели наблюдались 8 июля, а также прогнозируются на 11 июля и 13. После этого значительное повышение геомагнитной активности не прогнозируется, однако возможны изменения в прогнозах.

Перед рассмотрением активности, напомним, обычный планетарный индекс (К-индекс) не превышает отметку 4.

Новости Днепра про Землю накрыла 9-балльная магнитная буря: какие показатели в Днепре

В частности, на портале MeteoAgent, который вычисляет магнитную активность, общие показатели для Земли составляли 9 баллов для 6 июля, а также на сегодня, 11 июля, К-индекс дошел отметки «5» 7 июля, а также ожидается 13 июля. Показатели 4 можно было увидеть 8 июля.

Обратите внимание на то, что показатели меняются от региона к региону.

Какой К-индекс в Днепре?

Согласно данным MeteoAgent сегодня, 11 июля, по состоянию на 10:00 показатель геомагнитной активности в норме, однако с 4 до 5 часов утра, а также с 7 до 8 часов утра метеозависимые могли почувствовать сильную головную боль — показатель превысил норму и дошел отметки в 9 баллов!

В другую часть дня ожидается спокойная солнечная активность.

12 июля ночью и утром будет более или менее спокойно — показатель не превысит отметку «4», что свидетельствует об умеренной метеоактивности.

13 июля на протяжении всех суток в Днепре ожидается спокойная солнечная активность, показатели будут находиться на «зеленом» уровне.

14 июля у метеозависимых может наблюдаться слабость и сонливость — все сутки К-индекс составит 4, однако не выше.

Во все остальные даты солнечная активность в регионе идет на убыль, станет легче.

Рекомендуем следить за официальными прогнозами синоптиков.

Кто чаще всего подвергается метеочувствительности?

Обычно чувствительными к магнитным бурям становятся люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также с гипо- и гипертонией. Реже — с заболеваниями бронхиальной астмой, ревматизмом, артритом и т.д.

В частности, пожилые люди, а также беременные женщины могут стать метеозависимыми, в особенности, если иммунная система снижена.

Что делать метеозависимым?

В дни, когда к-индекс превышает нормальные показатели, метеозависимым следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • уменьшить физическую нагрузку;
  • обеспечить себе доступ к свежему воздуху;
  • пить достаточное количество воды;
  • не употреблять алкогольные напитки;
  • избегать любых стрессовых ситуаций;
  • следить за АД.

Если вы вдруг ощутили боль в сердце или затылке, тошноту или головокружение во время магнитных бурь, следует обратиться к специалисту, который окажет необходимую помощь.

Следует отметить, что самостоятельно метеозависимость «вылечить» не удастся. Если во время магнитных бурь состояние ухудшается, рекомендуется обратиться к семейному врачу и рассказать ему о жалобах, он предоставит вам нужное лечение.

Чи можна убезпечити себе від метеозалежності?

Да! Возможно снизить риск возникновения чувствительности к магнитным бурям.

Медики рекомендуют (источник: oxford-med.com.ua):

  • отказаться от вредных привычек (курение, употребление алкоголя);
  • наладить сбалансированное питание, чтобы оно включало все необходимые полезные вещества, витамины и минералы;
  • регулярно производить зарядку;
  • больше гулять на свежем воздухе;
  • спать по 8 часов в сутки (как минимум, в дни погодных катаклизмов);
  • избегать стрессовых ситуаций;
  • контролировать свое эмоциональное состояние;
  • делать дыхательные практики;
  • пить травяной чай и т.д.

Напомним, ранее мы писали, что +40 будут мучить Украину еще две недели: когда в Днепре ожидать пик адской жары.

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