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Зеленский заявил, что Украина пока не может начать контрнаступление: в чем причина

Сегодня 10:50
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не может начать контрнаступление, которое было запланировано на весну.

Новости Днепра про Зеленский заявил, что Украина пока не может начать контрнаступление: в чем причина

По словам гаранта, начинать контрнаступление на данный момент нет возможности, поскольку Украине нужно больше вооружения, в частности боезапасы и истребители.

Об этом он рассказал в интервью японскому изданию Yomiuri.

Зеленский отметил, что российские оккупанты ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем ВСУ. Он в очередной раз обратился к партнерам с напоминанием о важности поддержки Украины, которая борется не только за собственную независимость, но и за демократию всего цивилизованного мира.

Мы еще не можем начать. Мы не можем их отправить. Ждем боеприпасов от наших партнеров… Если у вас есть политическая воля, вы можете найти способ нам помочь. Мы в состоянии войны и не можем ждать», — прокомментировал президент.

Он также отметил, что ситуация на востоке страны довольно «плохая». Это, в частности, тоже из-за недостатка боеприпасов.

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