Зеленский заявил, что Украина пока не может начать контрнаступление: в чем причина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не может начать контрнаступление, которое было запланировано на весну.

По словам гаранта, начинать контрнаступление на данный момент нет возможности, поскольку Украине нужно больше вооружения, в частности боезапасы и истребители.

Об этом он рассказал в интервью японскому изданию Yomiuri.

Зеленский отметил, что российские оккупанты ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем ВСУ. Он в очередной раз обратился к партнерам с напоминанием о важности поддержки Украины, которая борется не только за собственную независимость, но и за демократию всего цивилизованного мира.

Мы еще не можем начать. Мы не можем их отправить. Ждем боеприпасов от наших партнеров… Если у вас есть политическая воля, вы можете найти способ нам помочь. Мы в состоянии войны и не можем ждать», — прокомментировал президент.

Он также отметил, что ситуация на востоке страны довольно «плохая». Это, в частности, тоже из-за недостатка боеприпасов.

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