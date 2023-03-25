Зеленский заявил, что Украина пока не может начать контрнаступление: в чем причина

По словам гаранта, начинать контрнаступление на данный момент нет возможности, поскольку Украине нужно больше вооружения, в частности боезапасы и истребители.
Об этом он рассказал в интервью японскому изданию Yomiuri.
Зеленский отметил, что российские оккупанты ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем ВСУ. Он в очередной раз обратился к партнерам с напоминанием о важности поддержки Украины, которая борется не только за собственную независимость, но и за демократию всего цивилизованного мира.
Мы еще не можем начать. Мы не можем их отправить. Ждем боеприпасов от наших партнеров… Если у вас есть политическая воля, вы можете найти способ нам помочь. Мы в состоянии войны и не можем ждать», — прокомментировал президент.
Он также отметил, что ситуация на востоке страны довольно «плохая». Это, в частности, тоже из-за недостатка боеприпасов.
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