Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Зеленский сегодня выступит в центре Варшавы

Сегодня 07:15
просмотров

В среду, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу выступит в центре Варшавы.

Новости Днепра про Зеленский сегодня выступит в центре Варшавы

Как сообщает «Голос Америки», сам визит и, в частности, выступление Зеленского в центре Варшавы официально подтвердили в Польше.

«Это важный и очень насыщенный визит. И это очень важный жест и символическое подтверждение братства между поляками и украинцами, которое является фактом после года войны», — сказал представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Он добавил, что ожидает отличную атмосферу в Варшаве во время визита Зеленского.

«Нам также нужен этот визит, чтобы подчеркнуть, насколько важным стал наш союз, чтобы показать, что наши отношения лучшие в истории в большинстве аспектов, что Польша является союзником Украины, а Украина является союзником Польши. И некоторые мелкие проблемы, как вопросы сельского хозяйства, упавшей на территории моего округа ракеты, некоторые до сих пор не решенные исторические вопросы не разрушат общей картины, которая является наибольшим успехом в нашей истории», — подчеркнул спикер.

Ожидается, что Зеленский с супругой встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким, а также с украинскими беженцами.

Читайте также:

Новости Днепра про Зеленский сегодня выступит в центре ВаршавыУкраїнська Новости Днепра про Зеленский сегодня выступит в центре ВаршавыРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Суд отправил митрополита УПЦ МП Павла под круглосуточный домашний арест
    Новости Украины
    01.04.2023 21:47
    Суд отправил митрополита УПЦ МП Павла под круглосуточный домашний арест

    Суд отправил митрополита Павла под круглосуточный домашний арест на два…

    Криворожец стал победителем Кубка Украины по классическому дартсу
    Новости Днепра
    31.03.2023 10:00
    Криворожец стал победителем Кубка Украины по классическому дартсу

    Криворожец Владислав Омельченко выиграл первый этап Кубка Украины по классическому…

    Спортсменка Светлана Сорочук везет в Днепр медали с Чемпионата мира по легкой атлетике
    Новости Днепра
    30.03.2023 10:00
    Спортсменка Светлана Сорочук везет в Днепр медали с Чемпионата мира по легкой атлетике

    Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

    Армия рф ночью выпустила по Украине 15 дронов
    Новости Днепра
    28.03.2023 08:30
    Армия рф ночью выпустила по Украине 15 дронов

    Вечером 27 марта россия атаковала Украину 15 беспилотниками.

    Последние новости

    На Днепропетровщине ведрами собирают краснокнижные грибы (ФОТО)
    На Днепропетровщине ведрами собирают краснокнижные грибы (ФОТО)

    На Днепропетровщине люди массово собирают очень редкий грибы, занесенные в Красную книгу Украины. Это – сморчки степные.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 5 апреля: в Днепре ожидается дождь
    Погода на 5 апреля: в Днепре ожидается дождь

    Обязательно захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Оккупанты трижды обстреляли Никопольский район (ФОТО)
    Оккупанты трижды обстреляли Никопольский район (ФОТО)

    Сегодня армия рф снова обстреляла Днепропетровскую область. Под вражеским огнем оказался Никопольский район.

    Вчера 21:40
    просмотров
    Трампа відправили під арешт: подробиці
    Трампа відправили під арешт: подробиці

    В США был арестован бывший президент Дональд Трамп.

    Вчера 20:50
    просмотров
    ВСУ уничтожили два вражеских пункта управления, а РФ атакует на четырех направлениях, — Генштаб
    ВСУ уничтожили два вражеских пункта управления, а РФ атакует на четырех направлениях, — Генштаб

    Украинские военные продолжают наносить урон врагу и уничтожили два пункта управления. Оккупанты пытаются вести наступательные действия на четырех направлениях в Донецкой области.

    Вчера 20:30
    просмотров
    В Днепре более 20 улиц могут остаться без воды: ситуация на вечер 4 апреля
    В Днепре более 20 улиц могут остаться без воды: ситуация на вечер 4 апреля

    По состоянию на вечер 4 апреля почти 8 часов продолжаются работы по устранению повреждения на Кайдакской насосно-фильтровальной станции.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Из-за разрушения шлюза подтопило сотни домов в Краматорске, вода прибывает
    Из-за разрушения шлюза подтопило сотни домов в Краматорске, вода прибывает

    На одном из прудов в Краматорске был частично разрушен водосбросной шлюз, в результате чего произошел неконтролируемый сброс воды. Подтопило около 260 домов на 30 улицах.

    Вчера 19:15
    просмотров
    Во временно оккупированном Мариуполе могут мобилизовать студентов
    Во временно оккупированном Мариуполе могут мобилизовать студентов

    Преподаватели оккупированных мариупольских вузов получили уведомления,о том что они должны известить студентов о необходимости встать на воинский учет.

    Вчера 18:45
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине закопали Новоалександровский кромлех: зачем
    На Днепропетровщине закопали Новоалександровский кромлех: зачем

    Кромлех в Новоалександровке закопали.

    Вчера 18:36
    0
    просмотров
    Закрытые павильоны и пустота в рядах: как сегодня выглядят покинутые прилавки на «Озерке» в Днепре (ФОТО)
    Закрытые павильоны и пустота в рядах: как сегодня выглядят покинутые прилавки на «Озерке» в Днепре (ФОТО)

    «Озерка» считается самым большим рынком Днепра. Тут можно купить все: от овощей и молока до велосипеда и обоев. Первые торговые ряды появились тут в конце 1890-х годов. Главный корпус рынка построили в 1960-х годах. Оборудованные павильоны на улице появились позже.…

    Вчера 17:47
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх