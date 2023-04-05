Зеленский сегодня выступит в центре Варшавы

В среду, 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу выступит в центре Варшавы.

Как сообщает «Голос Америки», сам визит и, в частности, выступление Зеленского в центре Варшавы официально подтвердили в Польше.

«Это важный и очень насыщенный визит. И это очень важный жест и символическое подтверждение братства между поляками и украинцами, которое является фактом после года войны», — сказал представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Он добавил, что ожидает отличную атмосферу в Варшаве во время визита Зеленского.

«Нам также нужен этот визит, чтобы подчеркнуть, насколько важным стал наш союз, чтобы показать, что наши отношения лучшие в истории в большинстве аспектов, что Польша является союзником Украины, а Украина является союзником Польши. И некоторые мелкие проблемы, как вопросы сельского хозяйства, упавшей на территории моего округа ракеты, некоторые до сих пор не решенные исторические вопросы не разрушат общей картины, которая является наибольшим успехом в нашей истории», — подчеркнул спикер.

Ожидается, что Зеленский с супругой встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким, а также с украинскими беженцами.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: