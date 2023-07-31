Зеленский показал видео с последствиями ракетных ударов по Кривому Рогу: есть погибшие и раненые

Ударили по городу двумя ракетами. Одна из них попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этаж жилого дома.
К сожалению, один человек погиб, больше 10 пострадали.
Позже Владимир Зеленский опубликовал видео с последствиями ракетного террора.
Утро понедельника. Регионы Украины под обстрелами оккупантов, которые продолжают терроризировать мирные города и людей. Кривой Рог, Херсон. Попадания в жилые дома, учебный корпус университета, перекресток. К сожалению, есть погибшие и раненые. Под завалами могут находиться люди. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких из-за российского террора, – отметил он.
На месте прилетов возник пожар. Спасатели тушат огонь и разбирают завалы. Там могут быть еще люди. Спасательные работы продолжаются.
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