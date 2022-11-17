Зеленский объяснил, почему не призывает украинцев возвращаться из-за границы

«Сейчас у нас есть статистика — 70% сбиваем. Если бы сбивали 90-95%, мы бы сказали людям: «Это риск, но мы вам говорим откровенно: экономика государства без вас не может и умрет». Так и есть, ее нет без людей, которые работают. Но я не могу это сказать, потому что я не могу сегодня предоставить гарантии, что наши Воздушные силы защитят наше небо на 90-95%, желательно на 100%».
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