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Зеленский объяснил, почему не призывает украинцев возвращаться из-за границы

Сегодня 12:59
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Чтобы украинцы могли вернуться из заграницы, нужно, чтобы украинская ПВО сбивала как минимум 90% ракет.

 

Новости Днепра про Зеленский объяснил, почему не призывает украинцев возвращаться из-за границы

«Сейчас у нас есть статистика — 70% сбиваем. Если бы сбивали 90-95%, мы бы сказали людям: «Это риск, но мы вам говорим откровенно: экономика государства без вас не может и умрет». Так и есть, ее нет без людей, которые работают. Но я не могу это сказать, потому что я не могу сегодня предоставить гарантии, что наши Воздушные силы защитят наше небо на 90-95%, желательно на 100%».

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