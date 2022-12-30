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Зеленский о ПВО: в следующем году станет еще сильнее и результативнее

Сегодня 21:15
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Украина продолжит усиливать свою противовоздушную оборону (ПВО) в 2023 году. Она должна стать еще более сильной и результативной.

Новости Днепра про Зеленский о ПВО: в следующем году станет еще сильнее и результативнее

Как рассказал глава государства, усиление украинской ПВО обсуждалось на сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего, которое уже стало 45-м в этом году.

«В этом году мы не только сохранили нашу противовоздушную оборону — мы сделали ее сильнее, чем когда-либо. Но в новом году украинская ПВО станет еще сильнее, еще результативнее. Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе и это будет не только гарантией безопасности для нашего государства, но и для континента», — сказал Зеленский.

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Новости Днепра про Зеленский о ПВО: в следующем году станет еще сильнее и результативнееУкраїнська Новости Днепра про Зеленский о ПВО: в следующем году станет еще сильнее и результативнееРусский

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