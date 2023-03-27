Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Зеленского просят запретить TikTok в Украине

Сегодня 12:14
просмотров

В Украине просят запретить ТикТок.

Новости Днепра про Зеленского просят запретить TikTok в Украине

Такая петиция появилась на сайте Офиса президента.

Автор обращения Наталья Карасева просит закрыть ТикТок либо полностью, либо хотя бы на период, пока идет война. Аргументирует она эту просьбу тем, что там «много пропаганды».

Опубликовали обращение 24 марта и на сегодняшний день петиция собрала более 3 тысяч подписей. Напомним, чтобы ее рассмотрели, необходимо собрать 25 тысяч голосов.

Отметим, что против Тик Тока сейчас выступают в конгрессе США, где на днях CEO компании Шоу Цзы Чу свидетельствовал о мерах безопасности и конфиденциальности программы. Конгрессмены подозревают, что данные пользователей приложения могут попасть в руки властей Китая, ведь ТикТок это дочерняя компания китайской ByteDance.

Сегодня, 27 марта, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Мак-Карти заявил, что Китай все же имеет доступ к данным пользователей ТикТок. Теперь чиновники будут работать над законодательством, которое защитит американцев от возможного влияния китайских властей.

Ранее Европарламент запретил сотрудникам устанавливать приложение на свои рабочие и личные телефоны. До этого пользоваться ТикТок запретили чиновниками Европейской комиссии и Совета ЕС.

Из-за потенциальных угроз безопасности TikTok забанили также на рабочих устройствах государственных чиновников в Великобритании, Бельгии и Франции.

Читайте также:

Новости Днепра про Зеленского просят запретить TikTok в УкраинеУкраїнська Новости Днепра про Зеленского просят запретить TikTok в УкраинеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Отращивал бороду три месяца: в Японии студент пришел на вручение дипломов в образе Зеленского (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 11:49
    Отращивал бороду три месяца: в Японии студент пришел на вручение дипломов в образе Зеленского (ФОТО)

    В Японии студент закосплеел Зеленского.

    Зеленский заявил, что Украина пока не может начать контрнаступление: в чем причина
    Новости Украины
    25.03.2023 10:50
    Зеленский заявил, что Украина пока не может начать контрнаступление: в чем причина

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не может…

    Петиция о переименовании России в «Московию» собрала необходимое количество подписей: Зеленский отреагировал
    Новости Украины
    11.03.2023 11:25
    Петиция о переименовании России в «Московию» собрала необходимое количество подписей: Зеленский отреагировал

    Электронная петиция с требованием официально переименовать название "Россия" на "Московия"…

    Искусственный интеллект показал, как он видит украинские города в человеческом облике: как выглядит Днепр
    Новости Днепра
    04.03.2023 17:25
    Искусственный интеллект показал, как он видит украинские города в человеческом облике: как выглядит Днепр

    В последнее время украинцы все чаще играются с нейросетью -…

    Последние новости

    В магазинах Днепра появилась клубника: за кило просят почти 700 грн
    В магазинах Днепра появилась клубника: за кило просят почти 700 грн

    В магазинах Днепра уже появилась клубника. Товар доступен в крупных торговых сетях. Можно брать на вес – так дешевле, но есть и упакованная на 250 и 500 грамм – так выходит дороже.

    Сегодня 14:23
    просмотров
    В Днепре появится новая парковая зона
    В Днепре появится новая парковая зона

    В Днепре наводят порядок в отдаленном районе города.

    Сегодня 13:56
    просмотров
    В Днепре открылся McDonald’s, но есть нюанс (ФОТО)
    В Днепре открылся McDonald’s, но есть нюанс (ФОТО)

    В Днепре решили не ждать открытия Mcdonalds и открыли свой "Мак".

    Сегодня 13:07
    просмотров
    Переходил дорогу в неположенном месте: в Днепре Volkswagen сбил 84-летнего мужчину
    Переходил дорогу в неположенном месте: в Днепре Volkswagen сбил 84-летнего мужчину

    Вчера, 26 марта, в Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошла авария.

    Сегодня 12:47
    2
    просмотров
    Законно ли ламинировать документы в Украине и почему их могут не принять
    Законно ли ламинировать документы в Украине и почему их могут не принять

    Многие жители Днепра стараются заламинировать важные документы. Считается, что так бумага не выцветет, не порвется и не помнется, то есть всегда будет выглядеть хорошо, а буквы, цифры и печати на ней будут четкие и понятные. Но не каждая структура примет…

    Сегодня 12:33
    просмотров
    Грязные колеса: в Кривом Роге водитель троллейбуса отказывалась ехать из-за ребенка с велосипедом
    Грязные колеса: в Кривом Роге водитель троллейбуса отказывалась ехать из-за ребенка с велосипедом

    На днях в общественном транспорте Кривого Рога разразился новый скандал.

    Сегодня 11:56
    1
    просмотров
    Создала магазин и провела розыгрыш: в Киевской области женщина убила своего бывшего призовым алкоголем
    Создала магазин и провела розыгрыш: в Киевской области женщина убила своего бывшего призовым алкоголем

    В Киевской области задержали женщину, которая отравила своего бывшего.

    Сегодня 11:26
    просмотров
    «Вторжение» арктического воздуха, дожди и гололедица: в Днепре сильно ухудшится погода
    «Вторжение» арктического воздуха, дожди и гололедица: в Днепре сильно ухудшится погода

    В Днепре ухудшится погода.

    Сегодня 11:00
    0
    просмотров
    В Кривом Роге спасают двух молодых мужчин, которые подорвались на российской мине
    В Кривом Роге спасают двух молодых мужчин, которые подорвались на российской мине

    В Высокопольской громаде двое мирных людей подорвались на российской мине, сейчас их спасают в больнице Кривого Рога.

    Сегодня 10:53
    3
    просмотров
    Изнасилование школьницы в Закарпатье: все что известно о резонансном деле и что будет дальше
    Изнасилование школьницы в Закарпатье: все что известно о резонансном деле и что будет дальше

    В Закарпатье разгорелся скандал вокруг изнасилования несовершеннолетней девочки.

    Сегодня 10:21
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх