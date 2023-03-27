Зеленского просят запретить TikTok в Украине

В Украине просят запретить ТикТок.

Такая петиция появилась на сайте Офиса президента.

Автор обращения Наталья Карасева просит закрыть ТикТок либо полностью, либо хотя бы на период, пока идет война. Аргументирует она эту просьбу тем, что там «много пропаганды».

Опубликовали обращение 24 марта и на сегодняшний день петиция собрала более 3 тысяч подписей. Напомним, чтобы ее рассмотрели, необходимо собрать 25 тысяч голосов.

Отметим, что против Тик Тока сейчас выступают в конгрессе США, где на днях CEO компании Шоу Цзы Чу свидетельствовал о мерах безопасности и конфиденциальности программы. Конгрессмены подозревают, что данные пользователей приложения могут попасть в руки властей Китая, ведь ТикТок это дочерняя компания китайской ByteDance.

Сегодня, 27 марта, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Мак-Карти заявил, что Китай все же имеет доступ к данным пользователей ТикТок. Теперь чиновники будут работать над законодательством, которое защитит американцев от возможного влияния китайских властей.

Ранее Европарламент запретил сотрудникам устанавливать приложение на свои рабочие и личные телефоны. До этого пользоваться ТикТок запретили чиновниками Европейской комиссии и Совета ЕС.

Из-за потенциальных угроз безопасности TikTok забанили также на рабочих устройствах государственных чиновников в Великобритании, Бельгии и Франции.

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