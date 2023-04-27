Збої в роботі онлайн-сервісів: як дніпрянам придбати квитки на УЗ

Однако, в компании сообщили, что поезда продолжают курсировать по расписанию, а билеты доступны в кассах и на сайте « Укрзализныци «.

«Приносим извинения, приложение и чат-бот Укрзализныци временно недоступны по техническим причинам. Мы уже задействовали лучших специалистов, железнодорожную магию и много чая, поэтому скоро все будет работать», — говорится в заявлении.

Об этом сообщают в компании .

Сегодня, 27 апреля, в работе некоторых онлайн-сервисов "Укрзализныци" могут наблюдаться сбои.

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