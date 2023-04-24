Завтра в Дніпрі дві вулиці залишаться без світла: адреси

Завтра, 25 квітня, у зв’язку з плановими ремонтними роботами дві вулиці Дніпра залишаться без світла.

Відключення світла буде за такими адресами:

вул. Макарова: 2;

вул. Павла Чубинського: 1, 2А, 3, 5, 5А.

Перший робочий день тижня у комунальників Дніпра був насиченим на аварійні та поточні ремонтні роботи. Двічі за день зупиняли одну підвищувальних насосних станцій міста. У зв’язку з проведенням аварійних робіт по просп. Слобожанський, 56 вона була знеструмлена вранці, а біля 14:00 ПНС відновила свою роботу. Та через годину після запуску знову була зупинена.

Станом на 18:00 ремонтні роботи завершено, підвищувальна насосна станція станція (ПНС) в роботі, відновлено водопостачання вулиць:

просп. Слобожанський, буд. 40-90;

вул. Богдана Хмельницького, буд. 2-33;

просп. Петра Калнишевського, буд. 1-72;

вул. Батумська, буд. 8-64;

вул. Старочумацька, буд. 1, 10, 11;

вул. Квітки Цісик, буд. 1-36,

вул. Яскрава, буд. 1-41;

вул. Дебальцівська, буд. 21, 23, 28, 29,

вул. Осіння, буд. 7-13.

Станом на 18:00 комунальники завершили аварійні роботи ще на двох об’єктах:

вул. Ливарна,11. Водопостачання вулиць Ливарна, Поля та Січеславська Набережна, 37,39 — відновлено.

На перехресті Запорізького шосе та вул. Аеропорт. Жителі 9 селищ уже також з водою: Новоолександрівка, Військове містечко, Дослідне, Сажівка, Старі Кодаки, Волоське, Ракшівка, Братське, Кам’янка.

Аварійна бригада Чечелівського району сьогодні працює по вул. Робоча, 170. Там комунальники проводять підготовчі роботи з заміни вводу на будинок (трубопровід Д100 на новий Д100 ПЕ). На об’єкті працює 3 одиниці спеціальної техніки.

Уже у вівторок КП «Дніпроводоканал» планує провести перепідключення абонентів на нову трубу.

Сьогодні близько 15:00 комунальники розпочали аварійні роботи по вул. Халхінгольській, 7. Призупинено водопостачання всієї вулиці Халхінгольської.

Подачу води буде відновлено після завершення робіт.

Бригади КП «Дніпроводоканал» без відключення вододопостачання завершують роботи за заявками містян на очищення засмічень на мережах водовідведення та усуненні пошкоджень на мережах водопостачання, що надійшли до «Контакт центру» Дніпровської мерії.

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