Завтра в Дніпрі дві вулиці залишаться без світла: адреси

Відключення світла буде за такими адресами:
Перший робочий день тижня у комунальників Дніпра був насиченим на аварійні та поточні ремонтні роботи. Двічі за день зупиняли одну підвищувальних насосних станцій міста. У зв’язку з проведенням аварійних робіт по просп. Слобожанський, 56 вона була знеструмлена вранці, а біля 14:00 ПНС відновила свою роботу. Та через годину після запуску знову була зупинена.
Станом на 18:00 ремонтні роботи завершено, підвищувальна насосна станція станція (ПНС) в роботі, відновлено водопостачання вулиць:
Станом на 18:00 комунальники завершили аварійні роботи ще на двох об’єктах:
Аварійна бригада Чечелівського району сьогодні працює по вул. Робоча, 170. Там комунальники проводять підготовчі роботи з заміни вводу на будинок (трубопровід Д100 на новий Д100 ПЕ). На об’єкті працює 3 одиниці спеціальної техніки.
Уже у вівторок КП «Дніпроводоканал» планує провести перепідключення абонентів на нову трубу.
Сьогодні близько 15:00 комунальники розпочали аварійні роботи по вул. Халхінгольській, 7. Призупинено водопостачання всієї вулиці Халхінгольської.
Подачу води буде відновлено після завершення робіт.
Бригади КП «Дніпроводоканал» без відключення вододопостачання завершують роботи за заявками містян на очищення засмічень на мережах водовідведення та усуненні пошкоджень на мережах водопостачання, що надійшли до «Контакт центру» Дніпровської мерії.
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