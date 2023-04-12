Завтра в Днепре три улицы останутся без света: адреса

автра, 13 апреля, частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить плановые работы, в связи с этим с 08.00 до 17.00 будет отсутствовать электропитание на трех улицах.

Света завтра не будет по следующим адресам:

-ул. Брестская: 18, 20, 22, 24;

-ул. Промышленная: 1Г, 3А;

-ул. Фабрично-Заводская: 27Б, 58, 60, 60А, 62.

По состоянию на 18.00 сегодняшнего дня бригады КП «Днепроводоканал» без отключения воды завершают работы по заявкам горожан, поступивших в «Контакт центр» Днепровской мэрии.

Сегодня в работе было более четырех десятков объектов на очистку засоров на сетях водоотведения и устранение повреждений на сетях водоснабжения.

На повышающих и насосно-фильтровальных станциях аварии или обесточивания отсутствуют.

Бригады КП «Днепроводоканал» и коммунальных предприятий города при необходимости готовы оперативно приступить к ликвидации аварийных ситуаций, а также к работам по заявкам горожан на очистку канализационных сетей, а также повреждений на сетях водоснабжения.

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