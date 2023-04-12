Завтра в Днепре три улицы останутся без света: адреса

Света завтра не будет по следующим адресам:
По состоянию на 18.00 сегодняшнего дня бригады КП «Днепроводоканал» без отключения воды завершают работы по заявкам горожан, поступивших в «Контакт центр» Днепровской мэрии.
Сегодня в работе было более четырех десятков объектов на очистку засоров на сетях водоотведения и устранение повреждений на сетях водоснабжения.
На повышающих и насосно-фильтровальных станциях аварии или обесточивания отсутствуют.
Бригады КП «Днепроводоканал» и коммунальных предприятий города при необходимости готовы оперативно приступить к ликвидации аварийных ситуаций, а также к работам по заявкам горожан на очистку канализационных сетей, а также повреждений на сетях водоснабжения.
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