Завтра в Днепре света не будет 12 часов: адреса

В Днепре во вторник, 2 мая, у некоторых жителей будут выключать свет на 12 часов – с 08:00 до 20:00.
Это касается абонентов Центральной энергетической компании, сообщают в Telegram-канале «ЦЭКа».
Причина – проведение плановых ремонтных работ.
Так, 2 мая с 08:00 до 20:00 света не будет по адресам:
Советуем зарядить повербанки и телефоны!
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