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Завтра в Днепре света не будет 12 часов: адреса

Сегодня 18:49
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Новости Днепра про Завтра в Днепре света не будет 12 часов: адреса

В Днепре во вторник, 2 мая, у некоторых жителей будут выключать свет на 12 часов – с 08:00 до 20:00.

Это касается абонентов Центральной энергетической компании, сообщают в Telegram-канале «ЦЭКа».

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Так, 2 мая с 08:00 до 20:00 света не будет по адресам:

  • ул. Городского Леса (Нахимова): 57;
  • просп. Александра Поля: 82, 82А, 84, 84А, 86, 88, 90, 90А, 92, 92А, 92Г, 94, 94А, 94Б, 94Г, 96, 96А, 96Б, 96В, 98Г, 98Г , 100, 100А, 102, 102А, 102Б, 102В, 102Г, 102Д;
  • ул. Гладкова: 25, 27, 29, 31;
  • ул. Инженерная: 4, 6;
  • ул. Казакевича: 1, 3;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 125.

Советуем зарядить повербанки и телефоны!

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