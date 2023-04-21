Завтра в Днепре не будет света: адреса

Завтра, 22 апреля, в связи с проведением ремонтных работ частной энергетической компанией ЦЭК, некоторые жители Днепра останутся без света.
Известно, что с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по проспекту Богдана Хмельницкого, 142.
В случае возникновения каких-либо проблемных ситуаций коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены надлежащими коммунальными услугами.
Сегодня по состоянию на 18:00 аварийная бригада КП «Днепроводоканал» завершила ремонтные работы по ул. Сичеславская, 6. Возобновлено водоснабжение по следующим адресам:
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