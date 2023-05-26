У бою на Харківщині загинув криворіжець Олександр Шабрат

Під час повномасштабного вторгнення рф на територію України наш земляк став на захист Батьківщини. Олександр був бійцем Сил спеціальних операцій, виконував бойові завдання на північному сході України.

Продал три машины, которые должен был отдать ВСУ.

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