Завод в Кривом Роге производит мини-бункеры

Об этом пишет информагентство Associated Press.
Завод в Кривом Роге переквалифицировался и сейчас производит мини-бункеры для украинских защитников. Этим занимается часть работников одного из предприятий «Метинвеста».
Конструкцию производят по проекту советских времен. В железном бункере может уместиться 6 человек. На каждое укрытие шириной в 2 метра и длиной в 6 метров необходимо около 2 тонн стали. Всего на передовую уже отправили 123 хранилища.
Укрытие способно выдерживать снаряды калибром до 152 миллиметров. Закапывают его на 1,5 метра под землю.
Это для того, чтобы они могли отдохнуть, пересидеть атаки, – сказал Петр Жук, руководящий командой из 40 человек, занимающейся строительством укрытия.
За день работники способны собрать одно укрытие.
Для удобства внутри размещают шесть коек, сделанных из дерева. В укрытии есть место для переносной печи, оружейное хранилище и два выхода, один из которых может вести к подземному тоннелю, а другой сразу на поверхность.
Рабочие, производящие укрытие, говорят, что надеются своей работой немного порадовать защитников, которые вынуждены сидеть под обстрелами.
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