«Завод деб*лов — «почему не державной»?»: блогерша из Днепра оскандалилась заявлением о жителях запада Украины

Анна выложила в своем Instagram провокационное видео с TikTok. Там называли жителей западных областей Украины — «Заводом деб*лов под названием «Почему не державной?». Это сообщение возмутило фолловеров блогерки, которые призывали ее не разжигать вражду и не дискриминировать людей по их взглядам.
Впоследствии блоггер записала видео в ответ, где заявила, что хейт безоснователен, а у нее якобы есть друзья из Ужгорода, которые не обижаются на такие высказывания.
На скрине тот самый TikTok.
На видео прямая речь блогера:
Напомним, ранее Анну Алхим обвинили в наводке ракет. Это произошло после того, как блогер опубликовала сторис с адресом больниц в Днепре, где находятся военные. На следующий день россияне нанесли ракетный удар по одному из медучреждений.
Раньше она попала в скандал из-за того, что любит послушать русскую музыку у себя в машине.
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