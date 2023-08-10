«Завод деб*лов — «почему не державной»?»: блогерша из Днепра оскандалилась заявлением о жителях запада Украины

Блогерша Анна Алхим в очередной раз попала в скандал из-за своих провокационных высказываний.

Анна выложила в своем Instagram провокационное видео с TikTok. Там называли жителей западных областей Украины — «Заводом деб*лов под названием «Почему не державной?». Это сообщение возмутило фолловеров блогерки, которые призывали ее не разжигать вражду и не дискриминировать людей по их взглядам.

Впоследствии блоггер записала видео в ответ, где заявила, что хейт безоснователен, а у нее якобы есть друзья из Ужгорода, которые не обижаются на такие высказывания.

На скрине тот самый TikTok.

На видео прямая речь блогера:

Напомним, ранее Анну Алхим обвинили в наводке ракет. Это произошло после того, как блогер опубликовала сторис с адресом больниц в Днепре, где находятся военные. На следующий день россияне нанесли ракетный удар по одному из медучреждений.

Раньше она попала в скандал из-за того, что любит послушать русскую музыку у себя в машине.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: