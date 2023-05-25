Завладел четырьмя миллионами бюджетных средств: будут судить мэра Апостолового на Днепропетровщине

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Так, по данным следствия, будут судить городского голову городка Апостолово на Днепропетровщине. Речь идет об Андрее Осе, который возглавляет город с 2020 года. Ранее сообщалось, что ему объявили о подозрении о завладении бюджетными средствами. Теперь же дело было направлено в суд.
Как сообщили в прокуратуре, в течение 2020-2022 годов городской голова и ряд других должностных лиц организовали схему, благодаря которой смогли завладеть 4 миллионами гривен бюджетных средств. Для этого мэр Апостолового, главы семи тергромад и руководители коммунальных предприятий, брали для выполнения тендеров подконтрольные им компании.
За два года было проведено 12 тендеров через систему PROZORRO на ремонт объектов образования, культуры и здравоохранения на территории Криворожского района. За это время должностными лицами был заключен ряд договоров с подконтрольными предприятиями.
В дальнейшем в актах выполненных работ систематически завышались объемы и стоимость строительных материалов с целью получения сверхприбылей, а средства распределялись между участниками, — говорится в сообщении прокуратуры.
В результате этих действий фигуранты дела нанесли более 4 млн гривен ущерба территориальным общинам области. Теперь имущество мэра Апостолового и еще 15 причастных к делу лиц — арестовали. Речь идет о 28 транспортных средствах, 25 объектах недвижимости, банковских счетах и денежных средствах.
Мэра города отстранили от должности. Впереди его и всех причастных к делу ждет суд.
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