Затяжная тревога ночью 4 июня в Днепре: какие ракеты летели и что удалось сбить

Вечером 3 июня председатель областного совета Николай Лукашук предупредил жителей Днепропетровщины об опасности ночью и призвал не игнорировать воздушную тревогу. Как выяснилось, эти предупреждения были не напрасными. Ночью нас снова атаковали ракетами и БПЛА.
По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты продолжают ночные атаки по территории Украины беспилотниками и крылатыми ракетами по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.
С 01.00 по 04.00 4 июня 2023 года россияне использовали пять иранских ударных БпЛА «Shahed-136/131» из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 – выпущеных из шести стратегических бомбардировщик 95мс из района Каспия.
Силам ПВО удалось сбить четыре крылатых ракеты Х-101 и три ударных дрона. В частности, две из них и одна БПЛА ликвидировали над Днепропетровщиной.
Напомним, вечером 3 июня россияне попали Искандером между жилых домов в пригороде Днепра. Атака унесла жизни двухлетней девочки. Еще 22 человека получили ранения разной степени тяжести.
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