Затримали: у Дніпрі двоє чоловіків убили жінку та підпалили її тіло

Тело мертвой обнаженной женщины обнаружили вчера,5 апреля, около 13.30 вблизи одного из домов по улице Донецкое шоссе. На теле женщины были видны телесные повреждения.
Как установили полицейские, что во время конфликта двое мужчин нанесли 35-летней женщине многочисленные удары, после чего подожгли на ней одежду и ушли с места преступления. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Двух мужчин в возрасте 30 и 35 лет, причастных к убийству, задержали по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 28 ч. 1, ст. 115 ч. 2 п. 4.
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