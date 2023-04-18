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Затопило пляжи, дома и улицы: Днепр страдает от подтоплений (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня 11:52
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В реке Днепр в последние дни очень сильно поднялся уровень воды.

Из-за этого от подтоплений страдают разные населенные пункты области, в том числе и Днепр.

Так, в городе вчера затопило Мануйловский пляж, косу на Победе и даже подтопило храм Иоанна Крестителя на Сичеславской Набережной.

Сегодня большая вода уже добралась и до пляжа на Монастырском острове.

Видео опубликовали в соцсети.

А также к жилому массиву Красный Камень.

Фото в ФБ опубликовала днепрянка Людмила Павловна.

Новости Днепра про Затопило пляжи, дома и улицы: Днепр страдает от подтоплений (ФОТО, ВИДЕО)

Новости Днепра про Затопило пляжи, дома и улицы: Днепр страдает от подтоплений (ФОТО, ВИДЕО)

На снимках видно, что вода затопила места, где раньше горожане могли свободно ходить.

Новости Днепра про Затопило пляжи, дома и улицы: Днепр страдает от подтоплений (ФОТО, ВИДЕО)

Новости Днепра про Затопило пляжи, дома и улицы: Днепр страдает от подтоплений (ФОТО, ВИДЕО)

А один дом вообще оказался окруженным со всех сторон водой.

Новости Днепра про Затопило пляжи, дома и улицы: Днепр страдает от подтоплений (ФОТО, ВИДЕО)

Новости Днепра про Затопило пляжи, дома и улицы: Днепр страдает от подтоплений (ФОТО, ВИДЕО)

Напомним, ранее мы писали, что к скверу «Прибрежному» из-за поднятия уровня воды прибилось два лебедя

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Новости Днепра про Затопило пляжи, дома и улицы: Днепр страдает от подтоплений (ФОТО, ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Затопило пляжи, дома и улицы: Днепр страдает от подтоплений (ФОТО, ВИДЕО)Русский

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