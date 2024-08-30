Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Засыпали боеприпасами: в Никопольском районе из-за вражеских атак пострадали четыре человека

Засыпали боеприпасами: в Никопольском районе из-за вражеских атак пострадали четыре человека

Сегодня 18:42
просмотров

Из-за обстрелов Днепропетровщины пострадали три женщины и мужчина.

Новости Днепра про Засыпали боеприпасами: в Никопольском районе из-за вражеских атак пострадали четыре человека

Враг в течение пятницы 30 августа забрасывал Никопольщину боеприпасами из БпЛА и бил по району с артиллерии.

Под ударами находились Никополь, Марганецкая и Красногригорьевская общины. Пострадали три женщины и 52-летний мужчина. Все будут лечиться дома, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

Возникло несколько возгораний. Горела сухая трава, но огонь уже потушили. Повреждены пожарная часть, музей, админздание, транспортное предприятие, линия электропередач.

Разбиты 15 частных домов, с десяток хозяйственных построек, одна – уничтожена. Погибли 20 голов домашней птицы.

На остальной территории области было спокойно.

Новости Днепра про Засыпали боеприпасами: в Никопольском районе из-за вражеских атак пострадали четыре человека

Новости Днепра про Засыпали боеприпасами: в Никопольском районе из-за вражеских атак пострадали четыре человека

Напомним, россияне трижды пытались уничтожить пожарно-спасательную часть в Никополе.

Читайте также:

Новости Днепра про Засыпали боеприпасами: в Никопольском районе из-за вражеских атак пострадали четыре человекаУкраїнська Новости Днепра про Засыпали боеприпасами: в Никопольском районе из-за вражеских атак пострадали четыре человекаРусский

Автор:


Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Последние новости

    В Днепре подозреваемые в избиении активистки могут избежать наказания: все, что известно о резонансном деле
    В Днепре подозреваемые в избиении активистки могут избежать наказания: все, что известно о резонансном деле

    В Днепре мужчины, избившие активистку и жену раненого военнослужащего, могут избежать наказания.

    Сегодня 22:02
    1
    просмотров
    С неба сыпался пепел, а с разных уголков города виден дым: пригород Днепра охватило огнем (ВИДЕО)
    С неба сыпался пепел, а с разных уголков города виден дым: пригород Днепра охватило огнем (ВИДЕО)

    Левый берег Днепра накрыло странным пеплом, а за городом виден огонь.

    Сегодня 20:56
    7
    просмотров
    Еще две медали на Паралимпиаде завоевали для Украины спортсмены из Днепропетровщины
    Еще две медали на Паралимпиаде завоевали для Украины спортсмены из Днепропетровщины

    Спортсмены из Днепропетровщины завоевали для Украины уже четыре медали.

    Сегодня 20:08
    1
    просмотров
    Даже в субботу: по каким графикам в Днепре 31 августа будут выключать свет
    Даже в субботу: по каким графикам в Днепре 31 августа будут выключать свет

    К сожалению, в субботу тоже будут выключать свет.

    Сегодня 19:19
    1
    просмотров
    Самый маленький проспект в Днепре: должен был быть от Мандрыковки до моста
    Самый маленький проспект в Днепре: должен был быть от Мандрыковки до моста

    Проспект Орлика в Днепре считается одним из самых маленьких. Его протяженность составляет всего 1,4 км. Но несмотря на это проспект «находится» сразу в двух районах города – Шевченковском и Центральном. Согласно генеральному плану города середины 1950-х годов проспект должны был…

    Сегодня 18:08
    3
    просмотров
    Такого здесь еще не было: в Днепре в яхт-клубе Сич заметили невиданное количество лебедей (ФОТО)
    Такого здесь еще не было: в Днепре в яхт-клубе Сич заметили невиданное количество лебедей (ФОТО)

    Большую семью лебедей заметили в яхт-клубе Сич..

    Сегодня 17:40
    1
    просмотров
    В Днепре с 1 сентября некоторые троллейбусы кардинально изменят схему движения
    В Днепре с 1 сентября некоторые троллейбусы кардинально изменят схему движения

    В Днепре ряд троллейбусов будет курсировать иначе с 1 сентября.

    Сегодня 17:15
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина предъявил полиции чужой военный билет со своим фото
    На Днепропетровщине мужчина предъявил полиции чужой военный билет со своим фото

    Мужчину разоблачили полицейские.

    Сегодня 16:38
    3
    просмотров
    Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 сентября 2024 года: подорожание бензина и офицеры безопасности для детей
    Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 сентября 2024 года: подорожание бензина и офицеры безопасности для детей

    До начала осени остался один день. В этом году начало сентября для жителей Днепра и Украины совпадет с многими законодательными нововведениями, повышением цен и началом очного учебного года для школьников.

    Сегодня 15:48
    3
    просмотров
    Житель Днепра сливал информацию военного характера в Telegram
    Житель Днепра сливал информацию военного характера в Telegram

    В Днепре задержан коллаборант.

    Сегодня 15:43
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх