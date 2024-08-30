Засыпали боеприпасами: в Никопольском районе из-за вражеских атак пострадали четыре человека

Из-за обстрелов Днепропетровщины пострадали три женщины и мужчина.

Враг в течение пятницы 30 августа забрасывал Никопольщину боеприпасами из БпЛА и бил по району с артиллерии.

Под ударами находились Никополь, Марганецкая и Красногригорьевская общины. Пострадали три женщины и 52-летний мужчина. Все будут лечиться дома, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

Возникло несколько возгораний. Горела сухая трава, но огонь уже потушили. Повреждены пожарная часть, музей, админздание, транспортное предприятие, линия электропередач.

Разбиты 15 частных домов, с десяток хозяйственных построек, одна – уничтожена. Погибли 20 голов домашней птицы.

На остальной территории области было спокойно.

Напомним, россияне трижды пытались уничтожить пожарно-спасательную часть в Никополе.

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