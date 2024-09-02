Заскучал, пока ждал маму и пошел гулять: в Днепре потерялся 6-летний мальчик

В Днепре 6-летний мальчик пошел гулять, потому что устал ждать маму из магазина.

Как рассказали патрульные, днем ​​1 сентября они получили вызов от обескураженной женщины. Жительница Днепра рассказала, что у нее пропал сын. Узнав необходимую информацию, инспекторы направились на вызов.

Женщина рассказала, что решила зайти в магазин. Ее 6-летний сын остался у входа ждать маму, впрочем, когда женщина вышла, ребенка не было.

Полицейские сразу обследовали близлежащую территорию и опросили местных жителей. Впоследствии похожего по приметам мальчика они обнаружили неподалеку на детской площадке.

Ребенка вернули матери целым и невредимым, а также известили об указанном случае работников ювенальной превенции.

Уважаемые родители, следите за своими детьми, заботьтесь об их безопасности, не оставляйте малейших наедине, — говорится в сообщении.

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