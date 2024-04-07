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  • Защитники неба ночью уничтожили «стаю» из 11 вражеских шахедов над Днепропетровщиной

Защитники неба ночью уничтожили «стаю» из 11 вражеских шахедов над Днепропетровщиной

Сегодня 07:59
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Сьогодні вночі оборонці неба знищили велику "зграю" шахедів над Дніпропетровщиною.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночью наши защитники неба уничтожили стаю из 11 вражеских шахедов. По два – в Криворожском и Днепровском районах. Еще семь – в Каменском. В последнем из-за падения обломков повредило несколько зданий и автомобиля, — говорится в сообщении главы ОВА.

В полночь оккупационные войска обстреливали Марганецкую общину и Никопольщину из артиллерии. Сейчас специалисты выясняют последствия атаки.

Вечером обломки российской ракеты изуродовали два садовых дома, пару машин и линию электропередач в Петриковской общине.

Мы сообщали о том, что вчера враг 7 раз в течение дня избивал по Никопольщине дронами-камикадзе.

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