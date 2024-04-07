Защитники неба ночью уничтожили «стаю» из 11 вражеских шахедов над Днепропетровщиной

Сьогодні вночі оборонці неба знищили велику "зграю" шахедів над Дніпропетровщиною.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночью наши защитники неба уничтожили стаю из 11 вражеских шахедов. По два – в Криворожском и Днепровском районах. Еще семь – в Каменском. В последнем из-за падения обломков повредило несколько зданий и автомобиля, — говорится в сообщении главы ОВА.

В полночь оккупационные войска обстреливали Марганецкую общину и Никопольщину из артиллерии. Сейчас специалисты выясняют последствия атаки.

Вечером обломки российской ракеты изуродовали два садовых дома, пару машин и линию электропередач в Петриковской общине.

Мы сообщали о том, что вчера враг 7 раз в течение дня избивал по Никопольщине дронами-камикадзе.

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