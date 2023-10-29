Защищал Украину с 2022 года: на войне погиб Защитник из Днепропетровской области

Об этом сообщает Никопольский городской совет в Facebook.
Во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности и государственного суверенитета Украины, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации против Украины получил несовместимое с жизнью ранение наш земляк Донецкий Игорь Николаевич, — сказано в сообщении горсовета.
Воин был награжден отличием Президента Украины за «Мужество» III степени.
До войны мужчина работал на АО «Никопольский завод ферросплавов». У Героя остались мать и дочь.
Редакция выражает глубокие соболезнования родным, близким и собратьям мужчины.
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