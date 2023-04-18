Защищал Украину до последнего вдоха: еще одна болезненная потеря для Днепропетровщины

Это произошло вблизи населенного пункта Бахмут Донецкой области. Мужчине было 34 года.
У воина остались жена, дочь, сын, родители и брат. Об этом сообщили в Каменской районной государственной администрации.
В 2015-2016 годах проходил военную службу в должности водителя. Участник боевых действий. После полномасштабного вторжения агрессора был мобилизован в ряды ВСУ. Служил в должности стрелка-снайпера механизированного взвода.
Похоронят Константина на кладбище в селе Осиноватое в 11:30 часов.
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