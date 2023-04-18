Защищал Украину до последнего вдоха: еще одна болезненная потеря для Днепропетровщины

14 апреля, защищая территориальную целостность Украины, погиб Герой из Днепропетровской области Константин Карвацкий.

Это произошло вблизи населенного пункта Бахмут Донецкой области. Мужчине было 34 года.

У воина остались жена, дочь, сын, родители и брат. Об этом сообщили в Каменской районной государственной администрации.

В 2015-2016 годах проходил военную службу в должности водителя. Участник боевых действий. После полномасштабного вторжения агрессора был мобилизован в ряды ВСУ. Служил в должности стрелка-снайпера механизированного взвода.

Похоронят Константина на кладбище в селе Осиноватое в 11:30 часов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: