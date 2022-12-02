Заряжайте все: в Днепре и области снова экстренные отключения света

В ДТЭК рассказали, какие сегодня действуют графики отключения.

К сожалению, чуда не произошло и в Днепре снова экстренные отключения электричества. То есть, свет может исчезнуть в любой момент. Стабилизационные графики бездействуют. Такая ситуация по всей стране уже почти неделю.

Об экстренных отключениях 2 декабря сообщили в ДТЭК «Днепровские электросети.

«Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», — говорится в сообщении.

Заряжайте телефоны и павербанки, потому что свет может исчезнуть на неопределенный срок. Напомним, раньше мы рассказывали, как подогреть еду когда нет света.

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