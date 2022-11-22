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  • Заряжайте все: в Днепре и области сегодня введены стабилизационные отключения электроэнергии

Заряжайте все: в Днепре и области сегодня введены стабилизационные отключения электроэнергии

Сегодня 10:02
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Враг продолжает терроризировать Украину, обстреливая энергетическую инфраструктуру.

Новости Днепра про Заряжайте все: в Днепре и области сегодня введены стабилизационные отключения электроэнергии

Чтобы сбалансировать энергосистему, во всех регионах нашей страны сегодня, 22 ноября, были введены стабилизационные отключения электроэнергии. Днепропетровщина – не исключение.

Об этом сообщает компания ДТЭК «Днепровские электросети».

Ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

В ДТЭК отмечают, что делают все, чтобы отключения продолжались не более 4 часов для каждой группы потребителей.

Но на всякий случай заряжайте телефоны и Power Bank!

Новости Днепра про Заряжайте все: в Днепре и области сегодня введены стабилизационные отключения электроэнергии

Напомним, ранее мы писали, что энергетики рассказали, сколько еще будут продолжаться отключения света.

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