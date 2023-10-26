Заряжайте все: в Днепре сегодня выключат свет многим жителям

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня, 26 октября, в Днепре будут выключать свет с 08:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 26 октября с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Квартальная: 22-32 (четные);

ул. Инженерная: 8, 10;

ул. Казакевича: 5, 7;

ул. Гавриленко: 8-А;

просп. Александра Поля: 82-Д, 84, 86, 88, 90, 92-А, 94-Б, 96-Б, 98, 100-А, 102-Г, 104, 106, 110.

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепровском районе выключат свет на 12 часов: где именно.

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