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Заряжайте все: сегодня в Днепре многие жители останутся без света (АДРЕСА)

Сегодня 07:35
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Новости Днепра про Заряжайте все: сегодня в Днепре многие жители останутся без света (АДРЕСА)

Сегодня, 27 ноября, в Днепре многие жители останутся без света с 8:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Агатова: 1;
  • ул. Бехтерева: 1, 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 23, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;
  • ул. Бориса Кротова: 31, 35, 39;
  • ул. Бутакова: 2-4, 8, 10, 12, 17-А, 21, 252;
  • ул. Радуги: 1, 2-А, 3, 5, 7, 15, 20, 22-А, 24, 26-А, 27, 32, 36, 36-А 38-А, 48, 96, 181, 211;
  • ул. Весенняя: 5, 16, 31, 35;
  • ул. Вячеслава Тютина: 1-4, 5-А, 6-12, 14-16, 18, 20;
  • ул. Дорогая: 1-3, 5-А, 7, 14, 16;
  • ул. Заводская: 36;
  • ул. Земская: 1, 3-А;
  • ул. Оздоровительная: 1-7, 9-А, 11-А, 12-А, 13, 18, 20;
  • ул. Пирогова: 1-6, 7, 8-13, 16-22 (четные), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45,51;
  • ул. Северная: 3, 15;
  • ул. Соломенская: 4-14 (четные), 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 42, 54, 56, 104, 131-Г;
  • ул. Татарская: 8, 10, 131, 141, 143, 154, 159, 163, 164-Б, 165, 167, 175, 177, 179;
  • ул. Яхонтова: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12-А, 20, 21, 25, 31, 33;
  • пер. Голубой: 2-8, 10, 11, 12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;
  • пер. Янтарный: 1-6, 11, 12, 12-А, 14-20 (четные), 26, 157;
  • пер. Розовый: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38;
  • пер. Изумрудный: 1, 2-А, 3-7, 9-15 (нечетные), 16-23, 25-33 (нечетные);
  • пер. Фиалковый: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-41, 43, 44, 46-60 (четные);
  • ул. Дивизионная: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (нечетные), 157;
  • ул. Мечникова: 10, 11;
  • ул. Оранжевая: 1, 2-Б, 3, 4, 6-24, 26-39, 42-44, 46, 47, 49, 51-70, 72, 74, 78-84 (четные);
  • ул. Павлова: 1, 4, 12.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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