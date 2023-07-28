Заряжайте все, что есть: в Днепре и области на следующей неделе сотни квартир будут без света (АДРЕСА)

В Днепре и области на следующей неделе отключат свет.

В Центральной энергетической компании традиционно предупредили о плановых ремонтных работах и масштабных отключениях света.

На следующей неделе, а именно с 1 августа по 3 августа, в Днепре и области сотни квартир будут временно без электроэнергии. Советуем скорректировать свои планы и подготовиться заранее.

Иногда света может не быть по 12 часов, поэтому нужно зарядить гаджеты и павербанки.

Днепр

1 августа с 8 до 18 будут выключать свет:

ул. Гладкова: 19, 21, 23, 23К, 33, 35, 37, 43, 45, 47;

ул. Василия Слипака: 51;

ул. Энергетическая: 7, 9, 9Д, 11;

ул. Новокрымская: 50, 52, 56;

пров. Ключевой: 1.

2 августа с 08:00 до 20:00:

ул. Ангарская: 1-14;

ул. Арбатский: 34, 34А, 36-38, 38А, 39-49, 51, 53, 55;

ул. Астраханская: 1-7, 7А, 8-22;

ул. Ачинская: 1-9 (нечетные);

ул. Мартовская: 7, 9, 11, 13;

ул. Отрадная: 1, 2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13;

ул. Говорова: 1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10-16 (парни);

ул. Константиновская: 1,10,11,12,12А,13,14,15,16,18,2,3,4,5,6,7,8,9;

ул. Ленская 1,12А,2;

ул. Макаренко: 1-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31;

ул. Моцарта: 1, 2;

ул. Александры Рындовской: 42-45, 47-65 (нечетные), 66, 67, 67А, 68-80, 82-88, 88А, 89-92, 94-118 (парные);

ул. Павла Тычины: 1, 1В, 3, 5, 7;

ул. Патриотическая: 1-13 (нечетные), 15А, 15Б, 17, 19, 21;

ул. Печерская: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 9-17 (нечетные);

ул. Серпуховская: 1, 2;

ул. Солидарно: 1, 1А, 3-15 (нечетные);

ул. Соломенская: 4, 6, 8, 10, 17, 18, 24, 28, 42, 56;

ул. Софиевская: 1;

ул. Сурская: 110-117, 119-129, 131-143 (нечетные);

ул. Филатова: 1-5, 7.

Вольногорск

3 августа с 8:30 до 17:00 будут выключать свет:

ул. им. Ю.М. Устенка: 29А, 31, 33, 33А, 33Б, 33В, 35, 35А, 37, 37А, 37В, 32-38 (парные), 39, 39А, 40, 41, 43, 42-56 (парные) 58А, 60, 64-70 (парные);

ул. Зеленая: 1-15, 15А, 17, 17А, 18-24, 26-36 (парные);

ул. Криничанская: 1-21, 23-25, 25А, 26-35;

ул. Тарасова: 2-34;

ул. Шевченко: 3-33 (нечетные);

ул. Хмельницкого: 2-26, 28;

ул. Гоголя: 3-16, 16А, 17-34;

ул. Степная: 41, 47, 49, 55, 57, 63, 65, 71, 73, 79, 81.

Кроме этого напомним, что Желтых Водах не будет света 31 июля с 9 до 18 часов по следующим адресам: бульвар Свободы: 54, 56, 56А, 60 и ул. Героев Украины: 12.

Напомним, ранее мы писали, когда в Днепре будут выключать газ в августе.

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