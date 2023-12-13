Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов

Подготовьтесь!

Сегодня, 13 декабря, в Днепре выключат свет с 08:00 до 17:00.

Это касается абонентов ЦЭКа, причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Василия Слипака, 51;

ул. Квартальная: 35-39, 43,45,47;

ул. Инженерная: 7-Б, 9, 11, 12;

ул. Казакевича: 9;

ул. Вроцлавская: 2;

ул. Казака Мамая: 4-20 (четные);

ул. Солидарная: 2, 4-А;

ул. Победы: 113-Б.

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Напомним, ранее мы писали, где в Днепре отключат отопление и воду 13 декабря.

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