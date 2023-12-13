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Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов

Сегодня 07:00
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Новости Днепра про Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов

Сегодня, 13 декабря, в Днепре выключат свет с 08:00 до 17:00.

Это касается абонентов ЦЭКа, причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Василия Слипака, 51;
  • ул. Квартальная: 35-39, 43,45,47;
  • ул. Инженерная: 7-Б, 9, 11, 12;
  • ул. Казакевича: 9;
  • ул. Вроцлавская: 2;
  • ул. Казака Мамая: 4-20 (четные);
  • ул. Солидарная: 2, 4-А;
  • ул. Победы: 113-Б.

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Напомним, ранее мы писали, где в Днепре отключат отопление и воду 13 декабря.

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