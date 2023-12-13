Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов

Сегодня, 13 декабря, в Днепре выключат свет с 08:00 до 17:00.
Это касается абонентов ЦЭКа, причина – проведение плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Напомним, ранее мы писали, где в Днепре отключат отопление и воду 13 декабря.
Читайте также:
Автор:
В Днепре в среду 13 декабря кое-где не будет отопления…
В Днепре можно попытаться стать актером.
Пока Киевстар "лежит" два украинских оператора, пытаются справиться с нашествием…
Теперь Днепр будет сотрудничать с финской столицей Хельсинки.
Нужна ваша помощь!
Сегодня ночью в 3:00 враг нанес ракетный удар по столице.
Одевайтесь теплее, друзья!
За некоторые редкие монеты номиналом 1 гривна могут заплатить в 5 тысяч раз больше.
Киевстар понемногу оправляется от мощной кибератаки.
В Днепре в среду 13 декабря кое-где не будет отопления и воды.
Назвали список неблагополучных населенных пунктов.
В Днепре можно попытаться стать актером.
Пока Киевстар "лежит" два украинских оператора, пытаются справиться с нашествием новых абонентов.
Сельхозпроизводители завершили посевную кампанию. Рабочая группа «Прозрачность и подотчетность» рассмотрела тендеры, которые вызывают вопросы. В Днепропетровской области прошли Международный молодежный форум и стади-тур для предпринимателей. О главных новостях на прошлой неделе рассказал первый заместитель начальника ОВА Владимир Орлов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!