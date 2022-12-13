Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре будут экстренные отключения электроэнергии

Об этом пишет ДТЭК.
Экстренные отключения света в регионе – это необходимый шаг для того, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию, – говорится в сообщении.
Читайте также:
Автор:
Приднепровская железная дорога изменила расписание 14 электричек, курсирующих по Днепропетровской…
Солдат Сергей Бацун из Каменского погиб вблизи населенного пункта Бражковка…
Сильный ветер, о котором предупреждали жителей Днепра 12 декабря, повалил…
Начальники 12 поездов доставят его в областные центры Украины и…
Российские оккупанты выпустили по Днепропетровской области 50 снарядов, обрушив на мирные города и деревни семь обстрелов.
Приднепровская железная дорога изменила расписание 14 электричек, курсирующих по Днепропетровской области.
Солдат Сергей Бацун из Каменского погиб вблизи населенного пункта Бражковка Харьковской области 2 апреля. Вернуть его тело семье смогли лишь спустя 8 месяцев.
Сильный ветер, о котором предупреждали жителей Днепра 12 декабря, повалил с сквере Старова дерево и столб.
Начальники 12 поездов доставят его в областные центры Украины и в города Краматорск и Конотоп.
Одевайтесь теплее, друзья!
80-ая церемония вручения наград премии "Золотой глобус" состоится 10 января.
55-летняя женщина на Peugeot 207 везла из-за границы в Днепропетровскую область большую партию таблеток для изготовления наркотиков.
Пока в Днепре только открываются уличные елочные базары, искусственные елки и сосны уже вовсю продаются в различных магазинах и на интернет-площадках. Новогодние деревья тут на любой вкус: от маленьких в 50 см высотой до огромных, ростом более 2-х метров. Журналисты…
Россияне продолжают нести потери под Кременной (Луганская область) в живой силе, а Вооруженные силы Украины атаковали два пункта управления оккупантов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!