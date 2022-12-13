Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре будут экстренные отключения электроэнергии

Экстренные отключения света в регионе – это необходимый шаг для того, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию, – говорится в сообщении.

Сегодня в Днепре и области будут проходить экстренные отключения света.

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