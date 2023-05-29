Заряджайте гаджети: де сьогодні у Дніпрі не буде світла

Мова йде про абонентів, живлення яким постачає ЦЕК. Усе через проведення планових робіт.
Зарядіть пристрої заздалегідь. Про це пише ЦЕК.
З 8:00 до 17:00 електроенергії не буде за наступними адресами:
Якщо ж ви зіткнулися з незапланованим відключенням і є абонентом ЦЕК — зверніться за одним з номерів:
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