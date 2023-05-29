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Заряджайте гаджети: де сьогодні у Дніпрі не буде світла

Сегодня 06:45
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У понеділок, 29 травня, частина мешканців Дніпра залишиться без світла.

Новости Днепра про Заряджайте гаджети: де сьогодні у Дніпрі не буде світла

Мова йде про абонентів, живлення яким постачає ЦЕК. Усе через проведення планових робіт. 

Зарядіть пристрої заздалегідь. Про це пише ЦЕК

З 8:00 до 17:00 електроенергії не буде за наступними адресами:

  • проспект Олександра Поля: 82, 82а, 84, 84а;
  • вулиця Міського Лісу: 57.

Якщо ж ви зіткнулися з незапланованим відключенням і є абонентом ЦЕК — зверніться за одним з номерів: 

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Новости Днепра про Заряджайте гаджети: де сьогодні у Дніпрі не буде світлаУкраїнська Новости Днепра про Заряджайте гаджети: де сьогодні у Дніпрі не буде світлаРусский

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