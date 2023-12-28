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Зарядите телефон: где в Днепре будут отключать электроэнергию 28 декабря

Сегодня 07:00
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Новости Днепра про Зарядите телефон: где в Днепре будут отключать электроэнергию 28 декабря

Сегодня, 28 декабря, в Днепре будут отключать электроэнергию с 08:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40;
  • пер. Криворожский: 5-7, 9, 11, 13;
  • пер. Северный: 1-12, 14, 16;
  • проезд Шахматный: 34, 37, 38, 40, 41-А, 42-49, 51-61, 65, 67-А.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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