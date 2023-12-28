Зарядите телефон: где в Днепре будут отключать электроэнергию 28 декабря

Подготовьтесь!

Сегодня, 28 декабря, в Днепре будут отключать электроэнергию с 08:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40;

пер. Криворожский: 5-7, 9, 11, 13;

пер. Северный: 1-12, 14, 16;

проезд Шахматный: 34, 37, 38, 40, 41-А, 42-49, 51-61, 65, 67-А.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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