Зарядите телефон: где сегодня в Днепре выключат свет на 9 часов (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Сегодня, 25 января, в Днепре в некоторых домах выключат свет с 8:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Архитектора Заболотного: 1-24, 26;

ул. Василия Слипака: 1-10, 12-18 (четные);

ул. Энергетическая: 2-А;

ул. Корейская: 2-8 (четные), 10-А, 12;

ул. Осипа Бодянского: 1-10, 11-А, 12-18, 20, 24;

ул. Шинная: 3, 4;

просп. Богдана Хмельницкого: 53, 55, 59.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Обновлено: кроме того, как сообщили в Центральной энергетической компании, из-за технологического нарушения обесточены дома по адресам:

ул. 152-й Дивизии: 1, 3А, 5;

ул. Автостроя: 1-3, 5-9, 11-21 (нечетные);

ул. Академика Янгеля: 22, 35, 37, 38А, 39-43-81 (нечетные);

ул. Архитектора Заболотного: 1-26;

ул. Бориса Кротова: 1Б;

ул. Строителей: 23;

ул. Василия Слипака: 1А, 2-26, 28, 30, 32, 34, 44, 46, 48, 66;

ул. Гладкова: 47;

ул. Грушевая: 1-12, 14, 16;

ул. Донская: 1, 5А, 7;

ул. Энергетическая: 2А, 7, 9, 11, 14А;

ул. Ивана Франко: 1-12, 13А, 14-30, 31А, 32-34, 36-41, 43-57 (нечетные);

ул. Кыргызская: 1, 3, 5А, 10;

ул. Корейская: 2,4,6,8А,10,12;

ул. Краснопольская: 1, 2, 3В, 5А, 6Б, 7, 8, 11А, 13Б, 15;

ул. Матросская: 1-38, 40, 42-48,50,52;

ул. Молодежная: 2-32, 34;

ул. Новокрымская: 50,52,54,56,58;

ул. Осипа Бодянского: 1-6, 7А, 8-18, 20, 24;

ул. Панельная: 1А, 2, 3/2, 4-9, 10А,11А, 13-34,36;

ул. Победы: 200-216 (четные);

ул. Ржевская: 2,4,6,8,10;

ул. Рабочая: 77;

ул. Софиевская: 1,3,4,5А,6,8,10,12,14,16;

ул. Шинная 3,4;

пер. Ивана Франко: 1,3,5,7,9,11,13,15;

пер. Ключевой: 1,3,5;

пер. Матросский: 1-8,10,12,14,17,19,23,25;

пер. Молодежный: 14А,15;

просп. Богдана Хмельницкого: 42, 48-58 (четные), 59, 60, 62-68, 70-90 (четные), 92-102, 103Б,104-108,110,112,114,116,139,144,160;

тупик Строительный: 2-8,10,11,12.

Аварийные бригады уже работают над устранением повреждения.

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