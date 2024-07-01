Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Зарплата до 35 тыс грн: перечень сезонных вакансий в Днепре 2024

Сегодня 15:25
просмотров

Летом в Днепре легко можно устроиться на сезонную работу. Работать можно на свежем воздухе или на производстве. Сезонная работа в Днепре обычно длится несколько месяцев, больше всего вакансий для соискателей появляется в теплое время года.

Новости Днепра про Зарплата до 35 тыс грн: перечень сезонных вакансий в Днепре 2024

Журналисты dnepr.info собрали подборку сезонных вакансий в Днепре.

Выдавая и собирая пуфики в яхт-клубе «Сич» в Днепре можно заработать от 12 до 15 тыс грн в месяц. Работа сезонная, график – гибкий. В объявлении сказано, что новый сотрудник должен быть целеустремленным, улыбчивым, любить активный образ жизни и общение с людьми. График работы – с 12:00 до 23:00.

Новости Днепра про Зарплата до 35 тыс грн: перечень сезонных вакансий в Днепре 2024

На склад бытовой техники требуется разнорабочий. Работа подразумевает маркировку, установку и сортировку товара. Возможен неполный рабочий день. Платить обещают 200 грн в час.

Новости Днепра про Зарплата до 35 тыс грн: перечень сезонных вакансий в Днепре 2024

На склад в Днепре требуются упаковщики для работы с канцелярским товаром. Заработная плата от 18 тыс грн. Трудится нужно будет с 8 утра до 18 вечера. Главные требования – умение работать в команде, опрятный внешний вид, стрессоустойчивость.

Новости Днепра про Зарплата до 35 тыс грн: перечень сезонных вакансий в Днепре 2024

Заработать от 800 до 1200 грн в час можно работая на съемочной площадке в массовке. Опыт работы приветствуется, но не требуется. Желательно художественное образование. Съемки будут занимать от 4 до 6 часов в день.

Новости Днепра про Зарплата до 35 тыс грн: перечень сезонных вакансий в Днепре 2024

До 25 тыс грн в месяц может заработать продавец мороженного в парках. График работы с 11:00 до 20:00, но может меняться. В обязанности входит продажа мороженного, напитков или сладкой ватой, а также необходимо будет следить за витриной – чтобы она была чистая. От соискателя требуется пунктуальность.

Новости Днепра про Зарплата до 35 тыс грн: перечень сезонных вакансий в Днепре 2024

На пищевое производство в Днепре требуется поклещица этикеток. Заработать можно от 12 до 14 тыс грн в месяц. Работа временная, на полный рабочий день. Рабочий день начинается с 8 утра и заканчивается в 17:00. В день зарплата составляет 650 грн.

Новости Днепра про Зарплата до 35 тыс грн: перечень сезонных вакансий в Днепре 2024

100 грн в час может заработать промоутер, работающий за дегустационной стойкой. Трудиться нужно будет не полный рабочий день. Место работы – различные супермаркеты города.

Новости Днепра про Зарплата до 35 тыс грн: перечень сезонных вакансий в Днепре 2024

В Днепре требуются рабочие по спилу дерева. Платить обещают до 300 грн в час. Зарплату выдавать будут каждый день. Гибкий график работы. Трудится нужно будет в саду и огороде. Желательно иметь навыки работы на высоте и не иметь вредных привычек. Точки, где нужно будет пилить деревья находятся по всему городу.

Новости Днепра про Зарплата до 35 тыс грн: перечень сезонных вакансий в Днепре 2024

В летнее время требуются люди по сбору смородины, малины в село Войсковое. Платить обещают за каждый кг. В месяц можно заработать от 10 до 35 тыс грн. Проживание и питание бесплатно. Срок трудоустройства от 2 недель до 3-х месяцев.

Новости Днепра про Зарплата до 35 тыс грн: перечень сезонных вакансий в Днепре 2024

В Днепре ищут помощницу, которая бы помогала работать в саду. Трудится нужно будет полный рабочий день. Оплата – 100-150 грн в час. Занятость 2-3 дня в месяц. Задачи – удалять бурьян, убирать мусор, в саду и на огороде.

Новости Днепра про Зарплата до 35 тыс грн: перечень сезонных вакансий в Днепре 2024

Читайте также:

Новости Днепра про Зарплата до 35 тыс грн: перечень сезонных вакансий в Днепре 2024Українська Новости Днепра про Зарплата до 35 тыс грн: перечень сезонных вакансий в Днепре 2024Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепропетровской области раздавались взрывы: появились детали
    Новости Днепра
    Сегодня 13:53
    В Днепропетровской области раздавались взрывы: появились детали

    В Синельниковском районе сбили ракету.

    Пообещал освободить из плена: житель Кривого Рога обманул жену военного на 1 млн грн
    Новости Днепра
    Сегодня 13:39
    Пообещал освободить из плена: житель Кривого Рога обманул жену военного на 1 млн грн

    Циническое преступление совершил житель Кривого Рога.

    В Днепре можно снять квартиру за 4,2 тыс грн в месяц: арендатору понадобится своя мебель и техника
    Новости Днепра
    Сегодня 13:08
    В Днепре можно снять квартиру за 4,2 тыс грн в месяц: арендатору понадобится своя мебель и техника

    Дешевые квартиры в аренду можно найти в любом районе Днепра.…

    В Днепре на проспекте Мира слышали звуки стрельбы: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 12:45
    В Днепре на проспекте Мира слышали звуки стрельбы: что известно

    В Днепре на проспекте Мира якобы устроили стрельбу.

    Последние новости

    В Днепропетровской области раздавались взрывы: появились детали
    В Днепропетровской области раздавались взрывы: появились детали

    В Синельниковском районе сбили ракету.

    Сегодня 13:53
    2
    просмотров
    Пообещал освободить из плена: житель Кривого Рога обманул жену военного на 1 млн грн
    Пообещал освободить из плена: житель Кривого Рога обманул жену военного на 1 млн грн

    Циническое преступление совершил житель Кривого Рога.

    Сегодня 13:39
    0
    просмотров
    В Днепре можно снять квартиру за 4,2 тыс грн в месяц: арендатору понадобится своя мебель и техника
    В Днепре можно снять квартиру за 4,2 тыс грн в месяц: арендатору понадобится своя мебель и техника

    Дешевые квартиры в аренду можно найти в любом районе Днепра. Цена может колебаться в зависимости от состояния жилья, наличия в нем мебели и техники. Чтобы снять дешевую квартиру в Днепре понадобится в среднем 5 тыс грн в месяц. Дополнительно придется…

    Сегодня 13:08
    2
    просмотров
    В Днепре на проспекте Мира слышали звуки стрельбы: что известно
    В Днепре на проспекте Мира слышали звуки стрельбы: что известно

    В Днепре на проспекте Мира якобы устроили стрельбу.

    Сегодня 12:45
    2
    просмотров
    Как изнутри выглядит супермаркет изуродованный во время ракетной атаки на Днепр 1 июля (ФОТО)
    Как изнутри выглядит супермаркет изуродованный во время ракетной атаки на Днепр 1 июля (ФОТО)

    В Днепре во время ракетной атаки сильно разгромило супермаркет.

    Сегодня 12:05
    17
    просмотров
    Дзюдоисты из Днепра завоевали 3 медали на соревнованиях Кубка Европы
    Дзюдоисты из Днепра завоевали 3 медали на соревнованиях Кубка Европы

    Днепряне приняли участие в соревнованиях Кубка Европы по дзюдо и завоевали медали.

    Сегодня 11:50
    0
    просмотров
    Часть левого берега Днепра в сутки останется без воды: какая причина
    Часть левого берега Днепра в сутки останется без воды: какая причина

    В Днепре жители левого берега снова временно будут без водоснабжения.

    Сегодня 11:37
    4
    просмотров
    В Днепре 2 июля изменится маршрут трамваев №1 и №5
    В Днепре 2 июля изменится маршрут трамваев №1 и №5

    Завтра, 2 июля, трамваи №1 и №5 будут курсировать по измененному маршруту.

    Сегодня 11:15
    8
    просмотров
    «Наибольшие повреждения за время войны»: в Днепре из-за ракетного удара изуродованы школа и детсад
    «Наибольшие повреждения за время войны»: в Днепре из-за ракетного удара изуродованы школа и детсад

    Школа и детсад получили повреждения во время ночной атаки.

    Сегодня 10:45
    6
    просмотров
    Пропала несколько дней назад: на Днепропетровщине разыскивают 88-летнюю женщину
    Пропала несколько дней назад: на Днепропетровщине разыскивают 88-летнюю женщину

    В Новомосковском районе разыскивают 88-летнюю Любовь Афанасьевну Рыбалку.

    Сегодня 10:42
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх