Зарплата до 35 тыс грн: перечень сезонных вакансий в Днепре 2024

Летом в Днепре легко можно устроиться на сезонную работу. Работать можно на свежем воздухе или на производстве. Сезонная работа в Днепре обычно длится несколько месяцев, больше всего вакансий для соискателей появляется в теплое время года.

Журналисты dnepr.info собрали подборку сезонных вакансий в Днепре.

Выдавая и собирая пуфики в яхт-клубе «Сич» в Днепре можно заработать от 12 до 15 тыс грн в месяц. Работа сезонная, график – гибкий. В объявлении сказано, что новый сотрудник должен быть целеустремленным, улыбчивым, любить активный образ жизни и общение с людьми. График работы – с 12:00 до 23:00.

На склад бытовой техники требуется разнорабочий. Работа подразумевает маркировку, установку и сортировку товара. Возможен неполный рабочий день. Платить обещают 200 грн в час.

На склад в Днепре требуются упаковщики для работы с канцелярским товаром. Заработная плата от 18 тыс грн. Трудится нужно будет с 8 утра до 18 вечера. Главные требования – умение работать в команде, опрятный внешний вид, стрессоустойчивость.

Заработать от 800 до 1200 грн в час можно работая на съемочной площадке в массовке. Опыт работы приветствуется, но не требуется. Желательно художественное образование. Съемки будут занимать от 4 до 6 часов в день.

До 25 тыс грн в месяц может заработать продавец мороженного в парках. График работы с 11:00 до 20:00, но может меняться. В обязанности входит продажа мороженного, напитков или сладкой ватой, а также необходимо будет следить за витриной – чтобы она была чистая. От соискателя требуется пунктуальность.

На пищевое производство в Днепре требуется поклещица этикеток. Заработать можно от 12 до 14 тыс грн в месяц. Работа временная, на полный рабочий день. Рабочий день начинается с 8 утра и заканчивается в 17:00. В день зарплата составляет 650 грн.

100 грн в час может заработать промоутер, работающий за дегустационной стойкой. Трудиться нужно будет не полный рабочий день. Место работы – различные супермаркеты города.

В Днепре требуются рабочие по спилу дерева. Платить обещают до 300 грн в час. Зарплату выдавать будут каждый день. Гибкий график работы. Трудится нужно будет в саду и огороде. Желательно иметь навыки работы на высоте и не иметь вредных привычек. Точки, где нужно будет пилить деревья находятся по всему городу.

В летнее время требуются люди по сбору смородины, малины в село Войсковое. Платить обещают за каждый кг. В месяц можно заработать от 10 до 35 тыс грн. Проживание и питание бесплатно. Срок трудоустройства от 2 недель до 3-х месяцев.

В Днепре ищут помощницу, которая бы помогала работать в саду. Трудится нужно будет полный рабочий день. Оплата – 100-150 грн в час. Занятость 2-3 дня в месяц. Задачи – удалять бурьян, убирать мусор, в саду и на огороде.

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