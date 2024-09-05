Зарегистрированы смерти от коронавируса и случаи ботулизма: эпидемическая ситуация в Днепре и области

За период с 23 по 29 августа в Днепре и области зафиксировали 1348 случаев COVID-19, говорится в еженедельном отчете по санитарно эпидемической ситуации в области от ЦКПХ.
Интенсивный показатель заболеваемости составляет 43,6 на 100 тысяч населения, что на 13% больше показателя предыдущей недели. Заболевания коронавирусом продолжают выявлять у детей до 17 лет — 13,9% от общего количества (188 человек).
На прошлой неделе зарегистрировали 4 летальных исхода с лабораторно подтвержденным COVID-19. По данным ЦКПХ, данные пациенты имели сопутствующие состояния и не были вакцинированы против коронавируса.
Относительно нового субварианта — FLiRT — заболевание обнаружили у 6 жителей Днепропетровщины, в частности в Днепре (4 случая — 3 взрослых и 1 ребенок), Павлограде (1 взрослый) и Пятихатках (1 взрослый). Летальные случаи не зарегистрированы.
Заболеваемость гриппом и респираторными вирусными инфекциями находится на межсезонном уровне.
Заболевание острыми кишечными инфекциями выявлено у 144 пациентов (на 6% больше уровня предыдущей недели). Кашлюк: 4 единичных случая. Острый вирусный гепатит: 5 подозрений, 1 случай подтвержден вирусный гепатит А. Бешенство: в медучреждения обратились трое пациентов.
Холерообразный вибрион обнаружили в:
Также в Новомосковске местная жительница заболела ботулизмом после употребления вялено-копченой рыбы, которая была приобретена в торговой сети.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре зафиксировали первые случаи заболевания новым субвариантом коронавируса FLiRT.
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