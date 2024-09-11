Зарегистрированы летальные случаи: на Днепропетровщине снизился показатель заболеваемости на COVID-19

В Днепре и области продолжают еженедельный мониторинг санитарно эпидемической ситуации. В региональном центре контроля и профилактики болезней обнародовали результаты за период с 30 августа по 5 сентября.
В течение отчетной недели было зафиксировано 6054 случая заболеваний ОРВИ, что не превышает межсезонный уровень. Зарегистрировали 926 случаев заболеваний коронавирусом, что на 31,3% ниже показателя предыдущей недели. К сожалению, задокументировали 2 летальных исхода с лабораторно подтвержденным COVID-19. В ЦКПХ отмечают, что больные были старше 60 лет, имели сопутствующие состояния и не были вакцинированы.
Интенсивный показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями не превышает среднемноголетний.
Другие болезни:
В водоемах до сих пор сохраняется холеровидный вибрион, вызывающий ОКИ, в частности его зафиксировали в:
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что на Днепропетровщине умер ребенок с подозрением на острое инфекционное заболевание.
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