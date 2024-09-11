Зарегистрированы летальные случаи: на Днепропетровщине снизился показатель заболеваемости на COVID-19

На Днепропетровщине снова зарегистрировали случаи смертей в результате коронавируса.

В Днепре и области продолжают еженедельный мониторинг санитарно эпидемической ситуации. В региональном центре контроля и профилактики болезней обнародовали результаты за период с 30 августа по 5 сентября.

В течение отчетной недели было зафиксировано 6054 случая заболеваний ОРВИ, что не превышает межсезонный уровень. Зарегистрировали 926 случаев заболеваний коронавирусом, что на 31,3% ниже показателя предыдущей недели. К сожалению, задокументировали 2 летальных исхода с лабораторно подтвержденным COVID-19. В ЦКПХ отмечают, что больные были старше 60 лет, имели сопутствующие состояния и не были вакцинированы.

Интенсивный показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями не превышает среднемноголетний.

Другие болезни:

Кашлюк – не зарегистрировано.

Острый вирусный гепатит – 2 подозрения.

Бешенство животных — в медучреждения обратились 2 человека.

Холера – не зарегистрировано.

Лептоспироз – 1 случай (в Кривом Роге).

В водоемах до сих пор сохраняется холеровидный вибрион, вызывающий ОКИ, в частности его зафиксировали в:

р.Кильчен в зоне отдыха в пределах г. Подгородное;

р.Днепр в пределах КПК «Парк культуры и отдыха Приднепровский»;

зона отдыха у водоема на жилом массиве «АО Южный ГОК» (Ивановская балка) г. Кривой Рог;

р.Самара детский городской пляж КП «Новомосковский ККП» г.Новомосковск;

р.Ориль, с.Царичанка Днепровского района.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что на Днепропетровщине умер ребенок с подозрением на острое инфекционное заболевание.

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