Запрет на рекламу и продажу «вкусных» электронных сигарет: до когда их можно приобрести

С 11 июля в Украине были введены новые ограничения на продажу табачных изделий. Теперь запрещено рекламировать и продавать ароматизированные электронные сигареты.
Запрещена любая реклама и спонсорство электронных девайсов для курения и ароматизированного табака. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.
Запрещено производить, продавать и рекламировать:
— табачные изделия с ароматическими добавками, которые могли вводить потребителей в заблуждение о последствиях употребления табака;
— сигарет и табака для самокруток;
— жидкостей с никотином или без содержащих вкусо-ароматические добавки.
Так что теперь нельзя рекламировать электронные сигареты в общественных местах, размещать открытки, баннеры, запрещено публиковать рекламные материалы в медиа. Также производители ароматизированных табачных изделий не могут спонсировать какие-либо ивенты или отдавать свой товар в качестве призов.
За их реализацию лицам, не достигшим 18 лет, установлен штраф в размере 1020 грн, а в случае нарушения повторного срока – 10 200 грн;
Нельзя курить электронки в общественных местах. За это установлены штрафы по аналогии с курением обычных сигарет (51-170 грн, в случае повторного в течение года нарушения – 170-340 грн);
Запрещено производство (кроме производства для экспорта), оптовая и розничная торговля и импорт для реализации на территории Украины сигарет, содержащих вкусо-ароматические добавки.
Однако продавцы могут в течение года распродать остатки товара.
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