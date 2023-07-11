Запрет на рекламу и продажу «вкусных» электронных сигарет: до когда их можно приобрести

С 11 июля в Украине были введены новые ограничения на продажу табачных изделий. Теперь запрещено рекламировать и продавать ароматизированные электронные сигареты.

Запрещена любая реклама и спонсорство электронных девайсов для курения и ароматизированного табака. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Запрещено производить, продавать и рекламировать:

— табачные изделия с ароматическими добавками, которые могли вводить потребителей в заблуждение о последствиях употребления табака;

— сигарет и табака для самокруток;

— жидкостей с никотином или без содержащих вкусо-ароматические добавки.

Так что теперь нельзя рекламировать электронные сигареты в общественных местах, размещать открытки, баннеры, запрещено публиковать рекламные материалы в медиа. Также производители ароматизированных табачных изделий не могут спонсировать какие-либо ивенты или отдавать свой товар в качестве призов.

За их реализацию лицам, не достигшим 18 лет, установлен штраф в размере 1020 грн, а в случае нарушения повторного срока – 10 200 грн;

Нельзя курить электронки в общественных местах. За это установлены штрафы по аналогии с курением обычных сигарет (51-170 грн, в случае повторного в течение года нарушения – 170-340 грн);

Запрещено производство (кроме производства для экспорта), оптовая и розничная торговля и импорт для реализации на территории Украины сигарет, содержащих вкусо-ароматические добавки.

Однако продавцы могут в течение года распродать остатки товара.