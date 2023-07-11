Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Запрет на рекламу и продажу «вкусных» электронных сигарет: до когда их можно приобрести

Запрет на рекламу и продажу «вкусных» электронных сигарет: до когда их можно приобрести

Сегодня 10:58
просмотров

Уже с сегодняшнего дня действует запрет на электронные сигареты.

Новости Днепра про Запрет на рекламу и продажу

С 11 июля в Украине были введены новые ограничения на продажу табачных изделий. Теперь запрещено рекламировать и продавать ароматизированные электронные сигареты.

Запрещена любая реклама и спонсорство электронных девайсов для курения и ароматизированного табака. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Запрещено производить, продавать и рекламировать:

— табачные изделия с ароматическими добавками, которые могли вводить потребителей в заблуждение о последствиях употребления табака;

— сигарет и табака для самокруток;

— жидкостей с никотином или без содержащих вкусо-ароматические добавки.

Так что теперь нельзя рекламировать электронные сигареты в общественных местах, размещать открытки, баннеры, запрещено публиковать рекламные материалы в медиа. Также производители ароматизированных табачных изделий не могут спонсировать какие-либо ивенты или отдавать свой товар в качестве призов.

За их реализацию лицам, не достигшим 18 лет, установлен штраф в размере 1020 грн, а в случае нарушения повторного срока – 10 200 грн;

Нельзя курить электронки в общественных местах. За это установлены штрафы по аналогии с курением обычных сигарет (51-170 грн, в случае повторного в течение года нарушения – 170-340 грн);

Запрещено производство (кроме производства для экспорта), оптовая и розничная торговля и импорт для реализации на территории Украины сигарет, содержащих вкусо-ароматические добавки.

Однако продавцы могут в течение года распродать остатки товара.

Новости Днепра про Запрет на рекламу и продажу

Новости Днепра про Запрет на рекламу и продажу

Новости Днепра про Запрет на рекламу и продажу Українська Новости Днепра про Запрет на рекламу и продажу Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Украине с 11 июля запретят продавать ароматизированные сигареты и будут штрафовать за курение вейпов: подробности
Новости Днепра
08.07.2023 17:33
В Украине с 11 июля запретят продавать ароматизированные сигареты и будут штрафовать за курение вейпов: подробности

С 11 июля вступают в силу нормы Закона № 1978,…

Жителям Днепропетровщины запретили ходить на берег Каховского водохранилища: что известно
Новости Днепра
15.06.2023 15:55
Жителям Днепропетровщины запретили ходить на берег Каховского водохранилища: что известно

Жителям Днепропетровской области запретили посещать береговую линию Каховского водохранилища.

Можно отравиться: жителей Днепропетровщины призвали не собирать рыбу возле Каховского водохранилища
Новости Днепра
07.06.2023 17:58
Можно отравиться: жителей Днепропетровщины призвали не собирать рыбу возле Каховского водохранилища

Из-за подрыва Каховской ГЭС происходит массовый мор рыбы в Днепропетровской…

Ночью пристал к берегу и вынес мешок: в Днепре водная полиция остановила странную лодку
Новости Днепра
10.05.2023 15:59
Ночью пристал к берегу и вынес мешок: в Днепре водная полиция остановила странную лодку

С 1 апреля 2023 года в Днепропетровской области действует нерестовый…

Последние новости

В Днепре 1-летнего ребенка случайно закрыли в машине
В Днепре 1-летнего ребенка случайно закрыли в машине

Годовалого ребенка ненароком оставили в закрытом авто.

Сегодня 11:43
3
просмотров
В обезвоженном Никополе люди спасли птенца мартина, погибавшего от голода и жажды
В обезвоженном Никополе люди спасли птенца мартина, погибавшего от голода и жажды

Птенец едва не стал добычей собак.

Сегодня 10:28
1
просмотров
Вертолет и 540 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки
Вертолет и 540 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 11 июля, составили 540 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 235020 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет.

Сегодня 10:00
3
просмотров
В Днепре с 1 сентября собираются вернуть детей в школы: детали
В Днепре с 1 сентября собираются вернуть детей в школы: детали

В Днепре с 1 сентября могут внедрить смешанную форму обучения.

Сегодня 09:42
6
просмотров
В Днепре водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся
В Днепре водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

В Днепре на улице Калиновой водитель Audi сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

Сегодня 09:30
7
просмотров
Ночью враг бил из тяжелой артиллерии по Никополю и району
Ночью враг бил из тяжелой артиллерии по Никополю и району

Ночью 11 июля оккупанты били из тяжелой артиллерии по Никополю и району.

Сегодня 09:00
4
просмотров
В Днепре сегодня большое отключение света: кому нужно зарядить гаджеты
В Днепре сегодня большое отключение света: кому нужно зарядить гаджеты

По состоянию на 6:00 утра проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют. Никаких аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотвода не зафиксировано.

Сегодня 08:30
6
просмотров
Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, — Генштаб
Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, — Генштаб

Россияне сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

Сегодня 08:00
6
просмотров
Тяжелая потеря в спортивном сообществе Днепра: в бою погиб Денис Борейко
Тяжелая потеря в спортивном сообществе Днепра: в бою погиб Денис Борейко

Третьего июля трагически погиб тренер по фехтованию, защитник, младший лейтенант Денис Борейко.

Сегодня 07:15
7
просмотров
Получила награду от МВД: маленькая днепрянка играет на сопилке, чтобы помочь ВСУ
Получила награду от МВД: маленькая днепрянка играет на сопилке, чтобы помочь ВСУ

7-летняя Соломия Реут на улицах Днепра играет на сопилке, чтобы собрать деньги на армию. За это она получила награду МВД, сообщают в полиции охраны.

Сегодня 06:45
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх